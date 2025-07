Slash, Halestorm και Struts λένε «ευχαριστώ» στους Bad Company — Έρχεται tribute album λίγο πριν την είσοδό τους στο Rock & Roll Hall of Fame

Το Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν η μπάντα ενταχθεί επισήμως στο Rock & Roll Hall of Fame, σε μια τελετή στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν βρίσκονται ο Slash, οι Halestorm, οι The Struts, οι Blackberry Smoke, οι Black Stone Cherry και οι Dirty Honey. Ανάμεσα στους καλεσμένους-έκπληξη και τα ιδρυτικά μέλη Paul Rodgers και Simon Kirke, που εμφανίζονται σε νέα εκδοχή του "Seagull" (από το πρώτο άλμπουμ του 1974), μαζί με τα μέλη των Def Leppard, Joe Elliott και Phil Collen. Ο Rodgers συμμετέχει επίσης στο "Shooting Star" μαζί με τους Halestorm.

«Λατρεύω τους Bad Company από την αρχή, ένας εκρηκτικός συνδυασμός των Free και των Mott The Hoople. Τι να μην αγαπήσεις;» δήλωσε ο Joe Elliott. «Είναι τεράστια τιμή να διασκευάζουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια μαζί με τον Paul και τον Simon».

«Έχει ενδιαφέρον να ακούς τους άλλους να παίζουν τα τραγούδια σου», σχολίασε ο Rodgers με λιτή τρυφερότητα. «Έπιασα τον εαυτό μου να χαμογελάει. Είμαι ήσυχα εντυπωσιασμένος. Όλοι έπαιξαν με την καρδιά τους και αυτό ακούγεται».

Το πρώτο δείγμα του άλμπουμ έρχεται από τους Struts, που διασκευάζουν το "Rock ‘N’ Roll Fantasy", συνοδευόμενο από ένα video γυρισμένο στα Apogee Studios του Bob Clearmountain στη Σάντα Μόνικα. «Για εμάς είναι τιμή να συμμετέχουμε», λέει ο Luke Spiller των Struts. «Οι Bad Company είναι θρύλοι και ελπίζουμε να απόλαυσαν το αποτέλεσμα όσο κι εμείς τη διαδικασία».