SPRINTS: Δύο νέα singles και ένα άλμπουμ-κραυγή για έναν κόσμο σε κρίση

Οι SPRINTS κυκλοφόρησαν όχι ένα, αλλά δύο νέα singles: τα "Rage" και "Beg". Και τα δύο κομμάτια θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο All That Is Over, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου από τη City Slang (παγκοσμίως) και τη Sub Pop (Βόρεια Αμερική).

Η κυκλοφορία έρχεται μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στο Release Athens 2025 και μια ακόμα πιο καυτή στο Glastonbury, που σηματοδότησε μια νέα εποχή για την ιρλανδική μπάντα. Με προγραμματισμένες εμφανίσεις ως support στους Fontaines D.C., οι SPRINTS βρίσκονται σε απόλυτη φόρα και φόρμα. Παράλληλα, ανακοίνωσαν και μια σειρά από in-store εμφανίσεις γύρω από το λανσάρισμα του άλμπουμ. Σε ηχητικό επίπεδο, το All That Is Over συνιστά ένα μεγάλο άλμα σε σχέση με το πολυσυζητημένο ντεμπούτο τους, με τραγούδια κομμένα και ραμμένα για μεγάλες σκηνές, έτοιμα να τους καθιερώσουν ως μία από τις breakthrough μπάντες του 2025.

Για το “Rage”, η μπάντα σχολιάζει: «Σήμερα, στον κόσμο που ζούμε, είναι πολύ πιο εύκολο να θυμώνεις παρά να προσπαθείς να φέρεις αλλαγή. Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, απογοητευμένοι — είναι λογικό. Αλλά δεν πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο σε όσους ήδη είναι στο περιθώριο. Ο κόσμος είναι γεμάτος με ψεύτικους προφήτες και ψεύτικες υποσχέσεις, καιρός να τους ξεσκεπάσουμε. Μην αφήνετε το δόλωμα του θυμού να δυναμώνει τη φωτιά και να μας κάψει όλους μαζί».

https://youtu.be/2CFDBmmJO-Y?si=bP3_DS7AeC94EOKq

Το "Beg" είναι ένα κομμάτι που ενσωματώνει τα βασικά μοτίβα και τις θεματικές του δίσκου. Από άποψη ήχου, αποτελεί μια σύνοψη όλων των στοιχείων (παλαιών και νέων) που συγκροτούν την ταυτότητα του All That Is Over. Εμπνευσμένο εν μέρει από έναν στίχο ποιήματος του Vladimir Holan, το "Beg" ξεκίνησε και ως εσωτερικό αστείο, ένα «κάλεσμα-και-απάντηση» στην ερώτηση: “Είναι η Karla ο Ιησούς;”, γραμμένη πάνω σε ένα moodboard ενώ σχεδίαζαν ένα βίντεο κλιπ.

Με μια σατιρική διάθεση, το τραγούδι σχολιάζει την υποκρισία της εξουσίας: αυτοί που επιβάλλουν ηθικούς κανόνες και κρίσεις, συχνά είναι οι ίδιοι που διαπράττουν τα χειρότερα εγκλήματα. Την ίδια στιγμή, οι κοινότητες που δέχονται επίθεση προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν και να υπάρξουν. Είναι ένα τραγούδι για τον εαυτό, τη σεξουαλικότητα, την επιθυμία, τη φιλοδοξία, αλλά και για τις δικές μου αδυναμίες και τη διαρκή προσπάθεια να γίνω καλύτερη», εξηγεί η τραγουδίστρια.

Το All That Is Over αποτελεί ένα σημείο καμπής για τους SPRINTS. Το συγκρότημα πηγαίνει τον ήχο του σε πιο σύνθετα και δυναμικά εδάφη, ενώ ταυτόχρονα χτυπά πιο δυνατά από ποτέ. Το άλμπουμ γράφτηκε σε πραγματικό χρόνο, ανάμεσα σε tour buses και soundchecks, ως μια ωμή αντίδραση σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει μέσα στο χάος.

Σε ένα φόντο γεμάτο παγκόσμιες τραγωδίες από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, μέχρι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που αρνείται τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, το All That Is Over είναι η προσπάθεια των SPRINTS να κατανοήσουν και να εκφράσουν τον παραλογισμό της εποχής μας. Αυτός ο άμεσος, ανεπεξέργαστος καθρέφτης των εμπειριών και των παρατηρήσεών τους φορτίζει το άλμπουμ με επείγουσα πολιτική και συναισθηματική δύναμη.

https://youtu.be/ggKRWkzQG_w?si=ff4pm_b_fWhSy8-5