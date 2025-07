Οι The Names επιστρέφουν με το "Swimming With Brian Jones" – Νέο single από τους βέλγους post-punk πρωτοπόρους

Share this

Οι Βέλγοι post-punk πρωτοπόροι The Names επιστρέφουν με νέο single και video. Το κομμάτι λέγεται "Swimming With Brian Jones" και είναι παρμένο από το νέο τους άλμπουμ Encore!, που μόλις κυκλοφόρησε σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο τίτλος, σχεδόν σαν ποίημα χαραγμένο σε τοίχο αποδυτηρίων, αντλεί συμβολική έμπνευση από τον τραγικό θάνατο του Brian Jones, ιδρυτή των Rolling Stones, που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του στις 3 Ιουλίου 1969. Το κομμάτι λειτουργεί σαν γέφυρα: μια σύνδεση με το παλιότερο τραγούδι τους "Swimming", μια απόπειρα αναμέτρησης με το παρελθόν μέσα από νερά που δεν ηρεμούν ποτέ.

Το EP περιέχει τρεις εκδοχές του κομματιού:

• την original version,

• ένα remix από τον Gilles Robert που απλώνει ambient synths και μια σχεδόν υπνωτιστική παραμόρφωση,

• και μια live ηχογράφηση από τις 9 Νοεμβρίου 2024 στις Βρυξέλλες (ναι, εκεί όπου τα φαντάσματα έχουν πάντα καλή ακουστική).

Οι Names σχηματίστηκαν το 1978 στην Μπρυζ, την πόλη των ονείρων που λιώνουν κάτω από έναν σταθερά υγρό ουρανό. Με τους Michel Sordinia (φωνή), Marc Deprez (κιθάρα), Christophe Den Tandt (μπάσο) και αργότερα Luc Capelle (drums), υπήρξαν από τα πιο μελαγχολικά σχήματα της σκηνής. Υπέγραψαν στη Factory Records στις αρχές των 80s και άφησαν πίσω τους τον υπνωτικό θρήνο του Nightshift και το κλασικό Swimming του 1982, σε παραγωγή Martin Hannett, φυσικά. Όλα στο ηχητικό φάσμα ανάμεσα στο πένθος και το reverb.

Μετά από μακρά σιωπή, επανενώθηκαν στα late '90s, δίνοντας ξανά φωνή στο παλιό υλικό, αλλά και σε νέα κομμάτια που έμοιαζαν να κουβαλούν το βάρος της εποχής. Το Monsters Next Door (2009) και το Stranger Than You (2015) από την Factory Benelux έδειξαν ότι η φλόγα σιγόκαιγε ακόμα, όχι ως revival, αλλά ως ανάγκη.

Το "Swimming With Brian Jones" είναι κάτι παραπάνω από επιστροφή. Είναι ένα σκοτεινό γράμμα στο χρόνο, μια ανάμνηση που βουλιάζει αλλά δεν χάνεται. Κι αν το post-punk υπήρξε κάποτε η μουσική των ανθρώπων που κοιτούσαν κάτω από την επιφάνεια, οι Names εξακολουθούν να κολυμπούν εκεί, ανάμεσα στους νεκρούς ήρωες και τις ανείπωτες λέξεις.