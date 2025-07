22 ανέκδοτα τραγούδια του Woody Guthrie έρχονται στο φως και η πολιτική φλόγα του "This Land Is Your Land" ξαναζεί

Όταν σήμερα ένα τραγούδι σαν το "This Land Is Your Land" ακούγεται σχεδόν ειρωνικό μέσα στο φόντο της κοινωνικής ανισότητας, της ξενοφοβίας και του πολιτικού κυνισμού, η επανεμφάνιση σπάνιων ηχογραφήσεων του Woody Guthrie μοιάζει με αναγκαία παρέμβαση, σχεδόν σαν πολιτικό κάλεσμα από το παρελθόν.

Το Woody at Home – Volume 1 & 2, που κυκλοφορεί στις 14 Αυγούστου από τη Shamus Records, φέρνει στο φως 22 ανέκδοτα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1951 και 1952 στο σπίτι του Guthrie στο Gravesend του Μπρούκλιν. Με ένα μικρόφωνο και ένα μπομπινόφωνο, ο Guthrie έγραψε τραγούδια όχι για τη δόξα ή το ραδιόφωνο, αλλά για να πει όσα έπρεπε να ειπωθούν για την αδικία, την καθημερινότητα, την αξιοπρέπεια των «ανώνυμων» εργατών, των μεταναστών, των ξεχασμένων. Όλοι γνωρίζουμε, πλέον, πως για τον ίδιο, η δημιουργία δεν ήταν τέχνη, ήταν ευθύνη.

Και σήμερα, με τις παγκόσμιες πολιτικές ισορροπίες να τρίζουν, οι μαγνητοταινίες αυτές, ξεφτισμένες, σπιτικές, ειλικρινείς, αποκτούν ξανά βαρύτητα. Δεν είναι μόνο «καθαρά» ηχητικά ντοκουμέντα. Είναι καθαρές, αρχικά, στην πρόθεση τους. Ο παραγωγός Steve Rosenthal δεν το κρύβει: «Αυτός είναι ο σωστός καιρός για να ακουστούν ξανά αυτές οι ηχογραφήσεις». Γιατί η αλήθεια του Woody Guthrie, αν και γραμμένη με μολύβι στο περιθώριο της σελίδα, ήταν πάντα πιο διαυγής από οποιονδήποτε πολιτικό λόγο.

Η κυκλοφορία συνοδεύεται από φωτογραφίες, χειρόγραφους στίχους, και το μοναδικό ηχητικό ντοκουμέντο του "Deportee (Woody’s Home Tape)", ενός τραγουδιού γραμμένου για ένα αεροπορικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 32 ανθρώπους, κυρίως μετανάστες εργάτες. Δεν πρόκειται για ρομαντισμό, αλλά για μνήμη σε γρατζουνάει με γαμψά νύχια. Για έναν δημιουργό που ήξερε καλά πως η γη αυτή δεν είναι ούτε μόνο δική σου ούτε μόνο δική μου, είναι το πεδίο μάχης για το ποιοι θα ακουστούν και ποιοι θα μείνουν σιωπηλοί.

Και ο Woody Guthrie, ακόμα και μέσα από ένα παλιό μαγνητόφωνο, συνεχίζει να μιλά.

Το tracklist των Woody At Home – Volume 1 & 2:

Volume 1

Side A

01. This Land Is Your Land (Woody’s Home Tape)

02. Biggest Thing That Man Has Ever Done

03. Howie, I’d Like To Talk To Yuh (spoken word)

04. Deportee (Woody’s Home Tape)

05. Great Ship

06. Pastures of Plenty

Side B

07. Jesus Christ

08. I’m a Child Ta Fight

09. Innocent Man

10. I’ve Got To Know

11. Backdoor Bum and the Big Landlord

Volume 2

Side A

01. I Just Want To Tell You Fellers (spoken word)

02. Peace Call

03. Ain’t Afraid To Die

04. Buoy Bells from Trenton

05. Einstein Theme Song (with spoken word)

06. One Little Thing An Atom Can’t Do

Side B

07. Forsaken Lover

08. My Id & My Ego

09. Lifebelt Washed Up

10. Funny Mountain

11. You Better Git Ready