Οι Public Enemy κυκλοφορούν ξαφνικά νέο άλμπουμ και σου λένε «δώσε ό,τι θες!» για να το πάρεις

Οι Public Enemy, οι αδιαπραγμάτευτοι γίγαντες του πολιτικού hip-hop, μόλις έκαναν αυτό που μόνο αυτοί ξέρουν να κάνουν: έριξαν αιφνιδιαστικά το νέο τους άλμπουμ Black Sky Over The Projects: Apartment 2025 και σου δίνουν 72 ώρες για να το κατεβάσεις με "pay-what-you-want" αποκλειστικά μέσω Bandcamp!

«Αυτός ο δίσκος είναι ένα δώρο πίσω σε εσάς. Με εκτίμηση, με αγάπη, με πίστη. Σας βλέπουμε και σας ευχαριστούμε», λέει ο Chuck D, αποκαλύπτοντας το άλμπουμ που φέρνει στο σήμερα την εμβληματική φωνή διαμαρτυρίας των Public Enemy.

Ο Flavor Flav, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, συμπληρώνει: «Αν δεν μπορείτε να μας δείτε ζωντανά, τότε αυτός ο δίσκος είναι για εσάς. Βάλ’ τον να παίξει στο σπίτι, στον δρόμο, παντού. Χορέψτε, φωνάξτε, ζήστε το. Και πληρώστε ό,τι μπορείτε. Είναι για όλους».

Το άλμπουμ προλογίστηκε με το καυστικό "March Madness", μια κραυγή ενάντια στην ένοπλη βία, τη σήψη του πολιτικού συστήματος και την αδικία που μαίνεται στους δρόμους της Αμερικής. Ο ήχος; Σκληρός, ανατρεπτικός, old-school και απολύτως επίκαιρος.

Η κυκλοφορία αυτή είναι μια χειρονομία αντίστασης και αλληλεγγύης, από ένα συγκρότημα που δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει για όσα πραγματικά καίνε.

Κατέβασε το Black Sky Over The Projects από εδώ, δώσε ό,τι μπορείς και κράτα ζωντανή την ανεξάρτητη φωνή μιας από τις πιο σημαντικές μπάντες όλων των εποχών.

Μόνο για 72 ώρες. Μετά... ο ουρανός δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος.