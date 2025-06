Ο Jonathan Richman επιστρέφει με νέο άλμπουμ – Ακούστε τα δύο πρώτα τραγούδια

Ο μοναδικός Jonathan Richman επιστρέφει με νέο δίσκο! Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Only Frozen Sky Anyway, και έρχεται ως συνέχεια του Want To Visit My Inner House? του 2021. Ο θρυλικός ιδρυτής των Modern Lovers μοιράστηκε χθες δύο ολοκαίνουργια κομμάτια: το ονειρικό "O Guitar" και το υπαρξιακά παιχνιδιάρικο "I Was Just A Piece Of Frozen Sky Anyway".

Όπως και ο προηγούμενος δίσκος, το άλμπουμ έχει την υπογραφή του Jerry Harrison των Talking Heads στην παραγωγή, παλιός παίκτης των Modern Lovers, ο οποίος αυτή τη φορά παίζει λίγα ακόμη πλήκτρα. Ανάμεσα στα νέα τραγούδια, θα βρεις και μια απρόσμενη, γλυκιά διασκευή στο "Night Fever" των Bee Gees.

Και είναι τόσο όμορφο που ο Jonathan Richman επιστρέφει όχι απλά με ένα νέο άλμπουθμ, αλλά με εκείνη τη χαρακτηριστική του αίσθηση απλότητας, τρυφερότητας και ανεπιτήδευτης χαράς που κάνει κάθε του δίσκο να μοιάζει με επιστροφή στην παιδική ηλικία του κόσμου αυτού.