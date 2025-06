Ο Johnny Marr επανενώνεται με τον Matt Johnson των The The μετά από 35 χρόνια

Τους fans του Forever Now Festival περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη την προηγούμενη Κυριακή 22 Ιουνίου, όταν ο Johnny Marr εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη σκηνή για να επανενωθεί με τον Matt Johnson των The The, σε μια από τις ελάχιστες κοινές τους εμφανίσεις από την εποχή της περιοδείας Mind Bomb του 1990.

Το Forever Now, που έχει χαρακτηριστεί ως η βρετανική απάντηση στο Cruel World της Νότιας Καλιφόρνιας, φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό post-punk lineup, με ονόματα όπως οι Public Image Ltd, The Chameleons, The Damned, Happy Mondays και πολλούς ακόμη, σε δύο σκηνές στο National Bowl του Milton Keynes. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Marr είχε δώσει ένα καθηλωτικό σόλο σετ, ερμηνεύοντας κομμάτια από όλη τη διαδρομή του:

από Smiths κλασικά όπως "Panic", "This Charming Man", "Please, Please, Please Let Me Get What I Want" και "How Soon Is Now?”, μέχρι το χιτ των Electronic"Getting Away With It", καθώς και μια ενθουσιώδη διασκευή του "The Passenger" του Iggy Pop.

Αργότερα το βράδυ, στη διάρκεια του σετ των The The, ο Matt Johnson πήρε μια ανάσα για να ευχαριστήσει το κοινό, δηλώνοντας με χαμόγελο:

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι η πρώτη μου φορά στο Milton Keynes – όσο περίεργο κι αν ακούγεται – και είναι υπέροχο να βλέπω τόσα φιλικά και νεανικά πρόσωπα».

Και τότε, με χαρά που δεν έκρυβε, ανακοίνωσε την έκπληξη της βραδιάς: «Ο Johnny είναι ένας παλιός και αγαπημένος φίλος. Γνωριζόμαστε από την εφηβεία μας. Ποιος θα το περίμενε ότι το 2025 θα βρισκόμασταν μαζί στο Milton Keynes, μπροστά σε ένα τόσο υπέροχο κοινό σαν κι εσάς;».

Ο Marr ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος, και το δίδυμο παρουσίασε δύο εμβληματικά κομμάτια από τις εποχές των Mind Bomb και Dusk: τα "The Beat(en) Generation" και "Dogs of Lust", με την κιθάρα του Marr να φέρνει πίσω εκείνο το χαρακτηριστικό, σαγηνευτικό ηχόχρωμα των ηχογραφήσεων του 1989 και 1993.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρεισήμισι δεκαετίες που ο Matt Johnson και ο Johnny Marr μοιράστηκαν τη σκηνή. Από την τελευταία κοινή τους περιοδεία, ο Marr συνεργάστηκε με συγκροτήματα όπως οι Pet Shop Boys, Modest Mouse και πιο πρόσφατα με τους Pearl Jam, ενώ ο Johnson επανενεργοποίησε τη ζωντανή παρουσία των The The το 2018, μετά από μακροχρόνια απουσία.

Το σετ των The The, διάρκειας 75 λεπτών και με εξαιρετική αποδοχή από το κοινό, έκλεισε με τα συγκινητικά "Slow Emotion Replay", "This Is the Day" και μια εκτεταμένη εκτέλεση του "Uncertain Smile", αφήνοντας μια γλυκιά αίσθηση επιστροφής και συνέχειας ταυτόχρονα.