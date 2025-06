Ozzy, Geezer και Bill μαζί ξανά: Η πρώτη φωτογραφία από τις πρόβες των Black Sabbath για το αποχαιρετιστήριο live

Την Τρίτη 24 Ιουνίου, ο Ozzy Osbourne ανέβασε στα social media μια φωτογραφία με τον ντράμερ Bill Ward και τον μπασίστα Geezer Butler, καθώς προετοιμάζονται για την επερχόμενη παράσταση Back To The Beginning, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Ιουλίου στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Η συναυλία αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που η ιδρυτική σύνθεση των Sabbath (Osbourne, Ward, Butler και ο κιθαρίστας Tony Iommi) θα βρεθεί ξανά μαζί στη σκηνή. Θα είναι ταυτόχρονα και η αποχαιρετιστήρια συναυλία του συγκροτήματος, αλλά και το τελευταίο live του Osbourne, ο οποίος αποσύρθηκε από τις περιοδείες το 2023 εξαιτίας σοβαρών χειρουργείων και της επιβάρυνσης της νόσου Πάρκινσον.

Ο Osbourne θα εμφανιστεί τόσο με τους Sabbath όσο και ως solo καλλιτέχνης, ενώ το υπόλοιπο line-up είναι ένα πραγματικό «πανόραμα του σκληρού ήχου»: Metallica, Guns N’ Roses, Gojira, Mastodon, Anthrax και πολλοί ακόμη. Θα υπάρξει και ένα supergroup με τη συμμετοχή της Lzzy Hale (Halestorm), του Fred Durst (Limp Bizkit), του Papa V Perpetua (Ghost) και άλλων. Μουσικός διευθυντής της βραδιάς θα είναι ο Tom Morello (Rage Against the Machine), ενώ παρουσιαστής θα είναι ο ηθοποιός Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones).

Τα εισιτήρια για το Back To The Beginning εξαντλήθηκαν άμεσα από τον Φεβρουάριο, αλλά πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestream, με τα ψηφιακά εισιτήρια ήδη διαθέσιμα.

Η φωτογραφία των τριών μελών δεν είναι η μόνη ένδειξη προετοιμασίας. Τον Απρίλιο, ο Osbourne είχε αποκαλύψει ότι ξεκίνησε προπονήσεις αντοχής για να προετοιμάσει το σώμα του για τη σκηνή:

«Το πρώτο που χάνεται όταν μένεις κλινήρης είναι η αντοχή σου», είπε στον σταθμό SiriusXM. «Πιστεύεις ή όχι, κάνω δύο σετ από τρία λεπτά περπάτημα και βάρη. Προσπαθώ συνεχώς».

Και συνέχισε: «Ξυπνάω μέσα στο σώμα μου ξανά. Για σένα, τα τρία λεπτά μπορεί να μη σημαίνουν τίποτα, αλλά εγώ ήμουν ξαπλωμένος μήνες, μετά από τόσες εγχειρήσεις».

Τον Μάιο, ο πρώην τραγουδιστής των Van Halen, Sammy Hagar, αποκάλυψε άθελά του ότι ο Osbourne θα τραγουδήσει μόνο πέντε τραγούδια εκείνη τη βραδιά. «Επέλεξα να πω το "No More Tears" και ο Tom (Morello) είπε “θα ήταν τέλεια επιλογή”... Και μετά γύρισε και μου λέει “Μάντεψε; Ο Ozzy θα προσπαθήσει να πει πέντε τραγούδια και θέλει να πει το No More Tears”».

Αν και ο Osbourne αποσύρεται από τις συναυλίες, έχει ήδη επιβεβαιώσει δημόσιες εμφανίσεις στο μέλλον. Ο ίδιος και η οικογένειά του (η σύζυγος και μάνατζέρ του Sharon, η κόρη του Kelly και ο γιος του Jack) θα είναι καλεσμένοι στο Comic Con Midlands στο Μπέρμιγχαμ, στις 12 και 13 Ιουλίου.