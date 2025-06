Οι Muse παρουσιάζουν το "Unravelling", ένα σκοτεινό έπος για έναν κόσμο που καταρρέει

Share this

Οι Muse επιστρέφουν με ένα τραγούδι που ξετυλίγεται αργά, σαν όνειρο που δεν θέλει να ξυπνήσεις από αυτό. Το νέο τους κομμάτι λέγεται "Unravelling" και ήδη από τον τίτλο μοιάζει σαν να σε προειδοποιεί: εδώ κάτι λύνεται, κάτι χάνεται, κάτι αποκαλύπτεται. Είναι το πρώτο τους νέο single από το Will of the People του 2022, και την παραγωγή υπογράφει ο Dan Lancaster, ο άνθρωπος που στέκεται μαζί τους στη σκηνή, σαν προέκταση της ίδιας τους της έκρηξης.

Το κομμάτι έκανε πρεμιέρα ζωντανά, με τρόπο σχεδόν τελετουργικό, στο εναρκτήριο live της νέας τους περιοδείας στο Ελσίνκι. Κι από εκεί, σαν ηλεκτρικός οιωνός, ταξιδεύει μαζί τους στα επόμενα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά φεστιβάλ, σαν υπόσχεση ή σαν κάλεσμα.

Η διαδρομή τους όμως δεν είναι χωρίς σκοτεινά σταυροδρόμια. Μόλις πρόσφατα, οι Muse ακύρωσαν τη συναυλία τους στην Τουρκία, ύστερα από μαζικό μποϊκοτάζ εναντίον της διοργανώτριας DBL Entertainment, της οποίας ο ιδιοκτήτης είχε δημόσια καταδικάσει τις διαμαρτυρίες υπέρ του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Το κοινό αντέδρασε, η πίεση έγινε τεκτονική, και ο διοργανωτής αποσύρθηκε από όλα του τα πρότζεκτ. Το live θα επαναπρογραμματιστεί για το 2026, με νέο promoter, σε έναν κόσμο, ίσως, ελαφρώς πιο ευγενικό.

Και κάπου μέσα σε όλο αυτό, το "Unravelling" λειτουργεί σαν καθρέφτης. Αντικατοπτρίζει την εποχή, το χάος, την αβεβαιότητα. Αλλά με εκείνη τη χαρακτηριστική αύρα των Muse, που όσο κι αν ο κόσμος τρεκλίζει, εκείνοι μετατρέπουν την παρακμή σε φως. Και το φως, σε μουσική που ακόμα ανασαίνει στο σκοτάδι.