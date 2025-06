Στο σκοτάδι του "Fuck Forever": Ο Patrick Walden δεν είναι πια εδώ

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε με ανάρτηση στα social media από τους Babyshambles: «Με βαθιά θλίψη και λύπη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Patrick Walden. Νιώθουμε τυχεροί που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ζητούμε σεβασμό και διακριτικότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.»

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

Ο Walden ξεκίνησε τη μουσική του πορεία στη σκηνή του Λονδίνου, παίζοντας σε σχήματα όπως οι The White Sport, Fluid και Six Cold Thousand, προτού συνιδρύσει τους Babyshambles το 2004 μαζί με τον Pete Doherty των Libertines. Μαζί συνέγραψαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της μπάντας, όπως το "Fuck Forever" από το ντεμπούτο άλμπουμ τους Down in Albion (2005).

Αποχώρησε από το συγκρότημα το 2006, αλλά συνέχισε να παίζει ως session μουσικός, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως ο James Blunt, οι Whitey και οι The Honeymoon. Αν και κατά καιρούς επανενώθηκε στη σκηνή με μέλη των Babyshambles, δεν εντάχθηκε ξανά επίσημα στο συγκρότημα.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν σημαδεμένα από νομικές δυσκολίες και μάχες με τον εθισμό, ωστόσο δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Συνέχισε να παίζει μουσική, συμμετέχοντας σε νέα πρότζεκτ όπως οι Big Dave και η συνεργασία του με τον Robert Mannall των Rebecas.