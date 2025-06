Η Madonna και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είναι μακρινοί συγγενείς

Σε μια αποκάλυψη που συγκλονίζει περισσότερο κι από την τρίτη σεζόν του The Crown, αποδείχθηκε πως ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, Λέων ΙΔ΄, είναι… μακρινός ξάδερφος της Madonna. (Όχι της Παναγίας, της άλλης. Της "Like a Prayer".) Κι αν αυτό δεν σας έπεισε για τη θεία πρόνοια, κρατηθείτε: ο Ποντίφικας έχει κοινό DNA και με τη Hillary Clinton, τον Justin Bieber και τον Jack Kerouac – ναι, τον "On the Road".

Σύμφωνα με τους New York Times και τον «Ιεροεξεταστή των Γονιδίων» Henry Louis Gates Jr., η γενεαλογική ρίζα του Πάπα βγαίνει απ’ τη Νέα Ορλεάνη, αλλά απλώνεται σαν θεία χάρη σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Καναδά. Μια από αυτές τις ρίζες, συγκεκριμένα ένας Louis Boucher de Grandpre, φαίνεται πως λειτουργεί σαν το γενεαλογικό equivalent του Tinder: συνδέει τον Πάπα με την Angelina Jolie και τους Trudeau, για λόγους που μόνο η Θεία Πρόνοια (και ο αλγόριθμος του Ancestry.com) γνωρίζει.

Το καλύτερο όμως έρχεται τώρα: η Madonna, που είχε ζητήσει ραντεβού με τον προηγούμενο Πάπα για να συζητήσουν τις τρεις (με το συμπάθιο) αφοριστικές της εξόδους από την Εκκλησία, τελικά ήταν συγγενής του διαδόχου του. Και εμείς νομίζαμε ότι το "Like a Prayer" ήταν απλώς βλάσφημο... Όχι, περί οικογενειακής παρεξηγήσεως επρόκειτο.