Ο Bruce Dickinson επανακυκλοφορεί το "Balls to Picasso" ως "More Balls to Picasso" με νέα tracks και ανανεωμένο ήχο

Ο metal θρύλος Bruce Dickinson ξεσκονίζει την παλιά τέχνη και τη ντύνει με καινούριο ατσάλι. Το Balls to Picasso του 1994 αναγεννιέται ως More Balls to Picasso, μια εκρηκτική, επανασμιλεμένη εκδοχή του άλμπουμ που σημάδεψε τη σόλο εποχή του. Το "Gods of War" ανεβαίνει ξανά στον θρόνο stream it now, όσο είναι ακόμα ασφαλές το στερεοφωνικό σου.

Νέα riffs, νέες εκτελέσεις, και δύο ακυκλοφόρητα live-in-the-studio κομμάτια που μυρίζουν ιδρώτα και βενζίνη. Οι κιθάρες παίρνουν φωτιά χάρη στον Σουηδό shredder Philip Naslund, ενώ ο Adassi Addasi ξαναζωντανεύει τα δάκρυα στο "Tears of the Dragon" με ενορχηστρώσεις που λες και τις έγραψε το φεγγάρι πάνω σε πένθιμη παρτιτούρα.

Και επειδή ο Bruce δεν κάνει τίποτα προβλέψιμα, κάλεσε και τον Antonio Teoli, έναν Βραζιλιάνο συνθέτη που έφερε μαζί του ταινίες με ιθαγενή όργανα από τον Αμαζόνιο, ηχογραφημένα μέσα στη ζούγκλα, τα οποία ανοίγουν τον "Gods of War" με τρόπο που θα έκανε ακόμα και τον θεό του κεραυνού των Μάγια να ιδρώσει.

"Shoot All the Clowns"; Ναι, γιατί όχι, τώρα με πνευστά από το Berklee College of Music, αφού όταν οι κλόουν επιστρέφουν, πρέπει να έχουν big band.

Όλο το άλμπουμ πέρασε από τα χέρια του Brendan Duffey (The Mandrake Project), ενώ ο original παραγωγός Shay Baby προσέθεσε τις “πατρικές” του σημειώσεις, σαν να σφυρηλατεί ξανά το δικό του metal παιδί.

Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1994 (στο απόγειο της post-Maiden εποχής) και στο Balls to Picasso υπήρχε ένας εναλλακτικός, πιο σκληρός Bruce. Αλλά, όπως ξέρουμε, κομμάτια όπως τα "Tears of the Dragon" και "Shoot All the Clowns" δεν γέρασαν ποτέ. Τώρα, με τη νέα μορφή τους, είναι έτοιμα να ξανασαρώσουν.