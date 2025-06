Wu-Tang Clan: Από τα decks στις κονσόλες με το νέο video game "Rise Of The Deceiver"

Οι Wu-Tang Clan επιστρέφουν, όχι μόνο στα ηχεία μας, αλλά και στις κονσόλες μας, με ένα επικό multiplayer action game που χτυπάει σαν Wu-Tang sword style: το Wu-Tang: Rise Of The Deceiver!

Η υπόθεση; Straight outta Shaolin: Ο Κlan καλείται να μεταδώσει τις θρυλικές του δυνάμεις στη νέα γενιά για να αντιμετωπίσει τον Deceiver, μια δύναμη διαφθοράς που απειλεί να καταπιεί τα πάντα. Εσύ και οι φίλοι σου μπαίνετε στον αγώνα, πλάι στους Wu, για να σώσετε τον Shaolin και να φέρετε πίσω το φως και την κοινότητα. Όχι απλά σε ένα παιχνίδι, αλλά σε μια μάχη για την ψυχή του hip-hop.

Το Soundtrack; ΕΠΟΣ. Όχι μόνο θα σκάσουν κλασικά tracks όπως "C.R.E.A.M" και "Protect Ya Neck", αλλά ο DJ Just Blaze φέρνει νέες παραγωγές, ειδικά φτιαγμένες για να σε πετάνε στο flow του παιχνιδιού. «Μπορείς να αφήσεις τη μουσική να σε οδηγήσει σε ένα ταξίδι... είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα', λέει ο Blaze. Και ναι, θα έχει και deep cuts για τους hardcore fans, από "Dexbeat" μέχρι "Bizarre" του U-God.

Fun Fact: Το game ξεκίνησε ως tie-in για το horror φιλμ Angel Of Dust, σε παραγωγή Ghostface Killah και σκηνοθεσία του ίδιου του RZA! Τώρα, οι fans βουτάνε ακόμα βαθύτερα στο μυθικό Wu-universe με μια εμπειρία που ενώνει μουσική, storytelling και ένα γ#μημένο gameplay. «Ετοιμαστείτε να μπείτε στο σκοτάδι και να ανακαλύψετε τι κρύβεται από κάτω», λέει ο Ghost.

I'm happy to announce our new project: Wu-Tang: Rise of the Deceiver.



From attending their early Miami shows in the 90s to interviewing some of the Wu members on Gamertag Radio, and now collaborating with Brass Lion Entertainment. This is a dream come true! As part of the BLE… pic.twitter.com/2kkbo77fnX