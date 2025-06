Η τελευταία συναυλία των Black Sabbath και Ozzy Osbourne θα μεταδοθεί παγκοσμίως σε livestream

Share this

Στις 5 Ιουλίου, η αρχική σύνθεση των Black Sabbath (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward) θα ανέβει για τελευταία φορά στη σκηνή, εκεί στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, για να πει το μεγάλο "αντίο" με τη διακριτικότητα και τη σεμνότητα που τους διέκρινε πάντα… δηλαδή με μια συναυλία-υπερπαραγωγή όπου θα παρελάσει όλο το πάνθεον του σκληρού ήχου.

Αν (μάλλον) ανήκεις στους άτυχους που δεν πρόλαβαν εισιτήριο για αυτό που κάποιοι ήδη αποκαλούν "το μεγαλύτερο metal show όλων των εποχών" (εντάξει, και το Woodstock κάτι έλεγε), μην ανησυχείς: το show θα μεταδοθεί με παγκόσμιο livestream μέσω του site Back To The Beginning. Η μετάδοση ξεκινά στις 3μμ ώρα Αγγλίας, στις 5 Ιουλίου - ενώ για τους πιο νυχτόβιους ή κολλημένους με τις επαναλήψεις, θα παραμένει διαθέσιμο on demand για 48 ώρες μετά το τελευταίο riff.

Η συναυλία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι τέσσερις αρχικοί Sabbath μοιράζονται τη σκηνή από το μακρινό 2005. Και για να μην πεις ότι το lineup είναι φτωχό, στο ίδιο event θα εμφανιστούν Metallica, Tool, Guns N' Roses, Slayer, Alice In Chains, Mastodon και όποιος άλλος έχει φορέσει μαύρο t-shirt και έχει παίξει pentatonic σόλο την τελευταία τριακονταετία. Μαζί τους και οι Billy Corgan, Fred Durst, Jonathan Davis, Wolfgang Van Halen, Papa V Perpetua (ποιος;;), Sammy Hagar, Zakk Wylde, Jake E Lee και άλλοι που μοιάζουν να βγήκαν από poster του Kerrang! του ’99.

Καλλιτεχνική επιμέλεια του event έχει αναλάβει ο Tom Morello - ναι, αυτός από τους Rage Against The Machine που έπαιζε κιθάρα σαν εκσκαφέας με glitch. «Έχουμε έναν πολύ απλό στόχο», δήλωσε: «Να κάνουμε αυτή τη μέρα την μεγαλύτερη στην ιστορία του heavy metal». Τόσο ταπεινά. Και όπως υπαινίχθηκε με ύφος μύστη, θα υπάρξουν και "τεράστιες εκπλήξεις" στην setlist. Δηλαδή, αν βγει ο Dio hologram από το πάτωμα, μην πεις ότι δεν στο είπαμε.

Ένα είναι σίγουρο: ο θρύλος των Sabbath δεν θα ξεκουραστεί αθόρυβα – θα σβήσει με feedback.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, o Geezer Butler παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές ότι το στομάχι του έχει αρχίσει ήδη να κάνει περίεργους ήχους ενόψει μιας συναυλίας που πολλοί αποκαλούν "η σημαντικότερη στην ιστορία των Sabbath" — και μάλλον όχι άδικα. «Ήδη έχω ταχυπαλμίες», εξομολογήθηκε ο μπασίστας. «Στην πραγματικότητα, είδα εφιάλτη χθες το βράδυ. Ονειρεύτηκα ότι όλα πήγαν στραβά πάνω στη σκηνή και στο τέλος γίναμε σκόνη. Είναι σημαντικό να αφήσουμε μια δυνατή εντύπωση, αφού θα είναι η τελευταία φορά που ο κόσμος θα μας δει ζωντανά. Πρέπει να είναι τέλεια εκείνο το βράδυ».

Και μεταξύ μας, όταν ένας Geezer έχει εφιάλτες, κάτι ξέρει.

Από την άλλη, η Sharon Osbourne μας θύμισε ότι το rock’n’roll δεν πεθαίνει, απλώς τσακώνεται με μάνατζερ. Λίγες μέρες πριν την «γιορτή» για τον Ozzy και τους Black Sabbath (σε εισαγωγικά, γιατί μοιάζει πιο πολύ με οικογενειακή εκκαθάριση), η Sharon έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: έβγαλε ένα συγκρότημα απ’ το lineup και μετά έδωσε συνέντευξη για να μας εξηγήσει πόσο δεν τη νοιάζει που το έκανε.

«Δεν με νοιάζει τι λένε για μένα», είπε σε συνέντευξη. Σε περιοδικό. Με τίτλο. Για ένα γεγονός που η ίδια διοργανώνει. Αν αυτό δεν είναι η απόλυτη ενσάρκωση της ροκ αυτοδιάθεσης, τότε τι είναι; Ίσως το επόμενο spin-off reality των Osbournes.

Και κάπου στο background, οι Tool επανεμφανίζονται σαν φάντασμα του prog παρελθόντος, να διαψεύδουν τις φήμες. Γιατί στο τέλος, κανείς δεν ξέρει ποιο συγκρότημα κόπηκε – αλλά όλοι ξέρουμε ποια έχει το τελευταίο cut. Και δεν είναι ο μοντέρ.