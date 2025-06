Οι Superchunk ανάβουν ξανά το φυτίλι με το νέο τους άλμπουμ "Songs in the Key of Yikes"

Οι Superchunk είναι ξανά εδώ με το 13ο τους άλμπουμ "Songs in the Key of Yikes", μια έκρηξη indie-punk ενέργειας και υπαρξιακής ειρωνείας. Κυκλοφορεί στις 22 Αυγούστου, με το single "Is It Making You Feel Something" να δίνει το πρώτο χτύπημα.