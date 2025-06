Oι Crass στο μπουφάν του Robbie Williams: To punk μπορεί να πέθανε αλλά συνεχίζει να ράβεται ωραία

Το single "Rocket" που έχει ήδη κυκλοφορήσει, με ένα solo κιθάρας από τον Tony "μπορεί-και-να-γέννησε-το-metal" Iommi που σκίζει και διαπερνά το νέο single του Robbie Williams. Και φυσικά, ο Iommi εμφανίζεται στο βίντεο. Όχι σαν κάποιο παλιό φάντασμα του Ozzy, αλλά σαν θεός της εξάχορδης που λέει «ΟΚ, θα παίξω και με τον Robbie Williams, τι έγινε;»

Σε ένα πρόσφατο behind-the-scenes βίντεο, βλέπουμε τον Robbie να τα λέει με τον Tony, να βγάζουν σέλφι ή να τους βγάζουν άλλοι δεκάδες φωτογραφίες, και να εξηγεί με χαρά πώς «ο ντράμερ μου είναι από το Μπέρμιγχαμ και κάπως έτσι βρήκα έναν θρύλο του heavy metal να μου δώσει λίγο… poke». (Ξέρεις, αυτό το "poke" της εποχής που δεν χωράει σε Spotify editorial και μεταφράζεται σε: παίξε μου ένα riff που να τα γ#μήσει όλα).

Ο Tony, φλεγματικός και cool, απαντά με το κλασικό: «Μου άρεσε το κομμάτι. Πολύ καλό». Δηλαδή, στη γλώσσα των Sabbath, αυτό είναι σαν να σου λέει «συνέχισε, τέκνο μου, έχεις καλή ψυχή».

Το κερασάκι στην όλη ιστορία είναι ότι ο Iommi μοιάζει σαν να πούλησε στον Robbie και μια signature Gibson SG του (γιατί προφανώς, αν είσαι Robbie Williams το 2025, αλίμονο να μην μπορείς να αγοράσεις ένα καλό κομμάτι ιστορίας με έξι χορδές που πέρασε από τα χέρια ενός metal μαέστρου).

Αλλά ο Robbie είναι ένα έξυπνο παιδί, δεν ψάχνει την ιστορία μόνο στα γνωστά μονοπάτια. Αν προσέξει κανείς, το πρώτο όνομα που θα δει στο δερμάτινο jacket που φόρεσε στην Trafalgar Square για τα γυρίσματα του βίντεο, είναι οι Crass. Όχι κατά λάθος. Tο εννοούσε (ή τουλάχιστον ο σχεδιαστής του το εννοούσε).

Το jacket του Robbie στο βίντεο του "Rocket" δεν είναι απλώς "εμπνευσμένο από την punk αισθητική". Είναι μια μικρή DIY επανάσταση, φτιαγμένη από τον Rebel-Star, τον άνθρωπο πίσω από το jacket που τελικά τράβηξε περισσότερο βλέμμα κι από το σόλο του μαέστρου. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Rebel-Star αποκλειστικά: «Το "CRASS" στo jacket δεν είναι λέξη, είναι η μπάντα. Και κάθε τι πάνω στο jacket το διάλεξα εγώ. Οι κονκάρδες; Δικές μου. Οι γραμματοσειρές; Δικές μου. Ο τρόπος που δένουν όλα μεταξύ τους; Υπόγειος, σχεδόν υπνωτικός. Σαν να ράβω ασυνείδητο».

Κάποιες κονκάρδες τις σχεδιάζει ο ίδιος. Άλλες τις περνάει από τη δική του badge machine (ναι, έχει μία). Και πάντα, μα πάντα, βάζει και μία που δεν έχει καμία σχέση με μουσική. Γιατί αλλιώς πού είναι το punk; Ανάμεσα στα άλλα ονόματα που μπορεί να χαζέψει κανείς πάνω στο jacket που φοράει ο Robbie (ένα από τα δύο που σχεδίασε ο Rebel-Star) είναι οι Misfits στην πλάτη, οι Pop Group, οι Dead Kennedys και οι Addicts σε κονκάρδες. Όσο για τη λέξη Rocket στο ίδιο font που θυμίζει γιαπωνέζικη hardcore μπάντα; «Ήθελα να βάλω το λογότυπο των NOFX εκεί, αλλά μου ζήτησαν να το αλλάξω. Οπότε βάλαμε "Rocket" με ανάλογο στυλ. Fair enough».

Ο Rebel-Star μεγάλωσε βλέποντας το αυθεντικό punk να ψυχορραγεί στα 80s, να πεθαίνει με τίμημα το eyeliner και τις μπότες New Rock, και να ανασταίνεται με παρδαλό σπρέι στις πλάτες εφήβων που κάνουν skate και διαβάζουν το Ripped & Torn μόνο όταν αυτό εμφανίζεται σε ψηφιοποιημένο slide στο Pinterest. (Και ναι, σκέφτεται να προσθέσει το λογότυπο σε επόμενο jacket. Γιατί κάπου ανάμεσα σε κονκάρδες Black Flag, ειρωνεία και "Rocket"-fonts, χρειάζεται και μια δόση vintage αυθεντικότητας. Just saying).

Το συμπέρασμα; Ένας μικρός ψηφιακός εμφύλιος έχει ήδη ξεσπάσει: οι πραγματικοί Crass believers ξεθάβουν τα πληκτρολόγια και γράφουν στα comments "NAME ONE D.R.I OR CRASS SONG WILLIAMS YOU C#%T", ενώ οι υπόλοιποι αναστενάζουν μελαγχολικά κάτω από το βάρος της γνώσης ότι ναι, το 2025, το punk υπάρχει κυρίως ως αισθητική σε sponsored posts. Αλλά αυτή είναι η εποχή μας: όλοι είναι αγανακτισμένοι, και όλοι έχουν δίκιο, γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: Η εποχή μας δεν ξεπουλήθηκε τώρα. Έχει χρόνια που το έχει κάνει. Το μόνο που αλλάζει είναι το print στο μπουφάν.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι το Milli Vanilli μπλουζάκι το ζήλεψα!