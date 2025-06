Οι HAIM ανακοινώνουν το νέο τους άλμπουμ ενώ το "Take Me Back" ξυπνά αναμνήσεις και εφηβικά δράματα

Το αγαπημένο μας sisterhood των HAIM (aka Danielle, Este και Alana aka το πιο cool οικογενειακό συγκρότημα από την εποχή των Brady Bunch) επιστρέφει επίσημα με το νέο τους άλμπουμ I Quit στις 20 Ιουνίου. Και ναι, όπως κάθε σοβαρή pop ανακοίνωση, συνοδεύεται με το τέταρτο single "Take Me Back", ένα bluesy ταξίδι στα χρόνια της ακμής τους (aka τότε που όλοι είχαν crushes, χάλια GPA και ακόμα χειρότερες ερωτικές απορρίψεις).

Οι HAIM δήλωσαν ότι έγραψαν το κομμάτι όταν βρέθηκαν όλες single ταυτόχρονα - κάτι σαν ηλιακή έκλειψη, αλλά με λιγότερη αστρονομία και περισσότερα σφηνάκια. Το αποτέλεσμα; Μια σειρά από τραγούδια που λειτουργούν ταυτόχρονα ως ημερολόγιο, therapy session και shoutout στο Billy St. Reams (όποιος κι αν είναι, σ’ ευχαριστούμε που δεν ήθελες να κάνεις σεξ, κι έτσι έγινε γεννήθηκε στίχος).

Μετά το "Relationships", το "Everybody’s Trying to Figure Me Out" και το "Down to Be Wrong", το "Take Me Back" έρχεται να μας θυμίσει γιατί η μουσική των HAIM είναι το soundtrack κάθε δραματικής εφηβείας που κρατάει λίγο περισσότερο από το κανονικό.

Ας μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο άλμπουμ τους, Women in Music Pt. III, έφτασε στις κορυφαίες θέσεις των λιστών, προτάθηκε για Grammys, και γενικά μας έκανε να νιώσουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι, ερωτευμένοι και ταυτόχρονα ενοχλητικά καλοντυμένοι.

Η Alana στο μεταξύ έπαιξε στο Licorice Pizza του Paul Thomas Anderson, η Danielle έγραψε με τον Bon Iver, και η Este συνεχίζει να παίζει το μπάσο σαν να είναι σε μυστικό πάρτι που κανείς δεν μας έχει προσκαλέσει.

Η περιοδεία I Quit ξεκινά το 2025 και περιλαμβάνει στάσεις σε Β. Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και, όπως πάντα, στα playlists μας όταν μας πιάνει εκείνο το υπαρξιακό "μήπως να τα παρατήσω όλα και να γίνω HAIM".