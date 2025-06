Η Taylor Swift ανακτά τα πνευματικά δικαιώματα όλης της δισκογραφίας της

Share this

Μετά από χρόνια δράματος, δημόσιων επιστολών, ύποπτων NDAs και... ρέπλικες των ίδιων της των άλμπουμ, η Taylor Swift κατάφερε τελικά να κάνει αυτό που κάθε pop icon ονειρεύεται: να αγοράσει τη δισκογραφία της από ανθρώπους που δεν ήξεραν να την εκτιμήσουν όταν την είχαν.

Σύμφωνα με το Billboard, η Swift απέκτησε τα αυθεντικά masters της από την Shamrock Capital, οι οποίοι τα είχαν αγοράσει νωρίτερα από τον Scooter Braun, τον κακό του παραμυθιού, που τα είχε αρπάξει από τη Big Machine Records το 2019, χωρίς ούτε ένα φιλικό «hey, Tay, just so you know».

Η Taylor, που τότε δήλωσε ότι αυτό ήταν το απόλυτο "worst-case scenario" (και το είπε πριν δει το 2020 να έρχεται), πέρασε στην αντεπίθεση με τέσσερις επαναηχογραφήσεις, ή αλλιώς Taylor’s Version, χαρίζοντας μας ξανά τα Fearless, Red, Speak Now και 1989, με περισσότερο glitter, λιγότερη τοξικότητα, και πλήρη έλεγχο στα συγγραφικά της δικαιώματα.

Και τώρα; Με περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια (περίπου όσο ένα νησί ή μια πολύ καλή ψυχοθεραπεία για 40 ζωές), η μουσική της ανήκει ξανά.

Η ίδια έγραψε: «Για να είμαι ειλικρινής, το να πω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα είναι λίγο understatement». Κατανοητό. Όταν ο πρώην παραγωγός σου σε εμποδίζει να μιλήσεις εναντίον του με NDA τύπου Black Mirror, τότε ναι, το να ανακτήσεις την τέχνη σου είναι πιο ικανοποιητικό και από την Eras Tour να περνάει πάνω από το Giza Plateau.

Όσο για τα υπόλοιπα δύο άλμπουμ (Reputation και το ομώνυμο ντεμπούτο της) η Taylor λέει ότι το ένα το έχει έτοιμο, και για το άλλο... δεν έχει νιώσει ακόμη "την κατάλληλη στιγμή" να αναβιώσει όλη εκείνη την ταραχή, τη ντροπή και τη "σπαρακτική ανάγκη να παρεξηγηθεί".

Άρα ναι, ίσως το Reputation (Taylor's Version) να αργήσει λίγο. Αλλά τουλάχιστον τώρα θα το κυκλοφορήσει επειδή εκείνη θέλει, όχι επειδή χρειάζεται να θεραπεύσει κάτι. Και αυτό (αν μη τι άλλο) είναι το πιο Taylor Swift πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί.