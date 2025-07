Όταν η Κρήτη συναντά τη Νέα Υόρκη: Οι Xylouris White στο Θέατρο "Δόρα Στράτου"

Οι μοναδικοί Xylouris White θα εμφανιστούν την Τετάρτη 6 Αυγούστου στο Θέατρο "Δόρα Στράτου", υποσχόμενοι μια διονυσιακή μουσική εμπειρία. Ο δεξιοτέχνης του λαούτου Γιώργης Ξυλούρης και ο εκρηκτικός ντράμερ Jim White γκρεμίζουν τα όρια των ειδών και μας προσκαλούν σε έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην κρητική παράδοση και τον εναλλακτικό πειραματικό ήχο.

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη Μελβούρνη, προέρχονται από διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα, αλλά έχουν πολλά κοινά, κάτι που είναι εμφανές όταν παίζουν μαζί είτε ζωντανά είτε στο στούντιο. Ο Ψαρογιώργης (Γιώργος Ξυλούρης) προέρχεται από μια ζωντανή μουσική παράδοση, ενώ ο Jim, που ζει στη Νέα Υόρκη, παίζει με το δικό του αναγνωρίσιμο στυλ εδώ και δεκαετίες, με συγκροτήματα όπως οι Venom P. Stinger, Dirty Three, The Double, Springtime, Bill Callahan και Marisa Anderson, για να αναφέρουμε μόνο μερικά.

Δουλεύουν στενά με τον Guy Picciotto των Fugazi, ο οποίος είναι ο παραγωγός όλων των άλμπουμ τους: Goats, Black Peak, Mother, The Sisypheans και The Forest In Me.

Οι Xylouris White παραμένουν πρωτοπόροι εκτός των συνηθισμένων. Η σωματική τους αλληλεπίδραση και το πνεύμα τους είναι εξαιρετικά σπάνια, μαγικά και μυστηριώδη, με μια υπερφυσική ικανότητα να εκφράζονται ως ένα ενιαίο σύνολο παρασύροντας το κοινό σε μια υπερβατική εμπειρία ακρόασης.

https://www.xylouriswhite.com/

Info: Xylouris White - Φ hill Sessions

Τετάρτη 6 Αυγούστου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 23€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 20€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 27€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/xylouris-white-f-hill-sessions

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑΜΕΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Φ hill Sessions: Facebook | Instagram | More.com

Παραγωγή – Επικοινωνία: Goodheart Productions