Οι Ministry ξαναχτυπούν με μπόλικη πολιτική σάτιρα, synth-pop και σουρεαλισμό

Εκεί όπου οι τηλεοράσεις μιλούν για πολέμους και οι καθρέφτες σε δείχνουν με φίλτρα, οι Ministry επιστρέφουν για να σου τραγουδήσουν το όνειρο που δεν ήξερες ότι είχες. Ή τον εφιάλτη. Καλωσήρθατε στην κολασμένη synth-pop επιστροφή των Ministry με το βίντεο του "I’ll Do Anything For You", ένα παλαιότερο κομμάτι που αναστήθηκε απ’ τον παγετώνα της ψυχροπολεμικής υστερίας και ξαναμπαίνει στην πίστα, ντυμένο πούπουλα, σπρέι μαλλιών και κοφτερή ειρωνία σαν ξυράφι.

Ο Al Jourgensen, ναι εκείνος ο παράξενος θείος σου που κάποτε ήπιε πολλά pop σφηνάκια και τελικά ξέρασε industrial, κάνει ειρήνη με το παρελθόν του, ή τουλάχιστον το σατιρίζει μέχρι να ουρλιάξει. Το τραγούδι, γεννημένο στην εποχή που τα κουμπιά του πυρηνικού ολέθρου ήταν μόλις ένα λάθος μακριά, επιστρέφει ως ειρωνικό καρναβάλι για τον ανθρώπινο αυτοκαταστροφικό σουρεαλισμό.

Στο βίντεο (σκηνοθεσία Vicente Cordero & Ben Garcia), παρελαύνει ένα freakshow από γκροτέσκες γκρούπις, χορεύτριες, μιλιταριστές που παρελαύνουν σαν να κάνουν soundcheck για rave, και ένα εικονοστάσι με δικτάτορες, νάρκισσους και γελωτοποιούς της εξουσίας. Στο κέντρο, ο Al, σε mood "είμαι ψυχασθενής με στιλ", φοράει γυαλιά σε σχήμα καρδιάς, κοτσιδάκια και μπλουζάκι που γράφει "I’m Adorable", γιατί αν δεν μπορείς να καταρρεύσεις με χάρη, τουλάχιστον κάν’ το σαν σταρ του καμπαρέ.

Το αποτέλεσμα; Ένα πολυπολιτικό καμπαρέ στο οποίο ο φασισμός ντύνεται drag και η σάτιρα κρατά μαχαίρι. Οι Ministry δεν σε ρωτάνε, απλά σε σέρνουν σε ένα freakshow και σε αναγκάζουν να γελάσεις καθώς όλα καίγονται.

Το The Squirrely Years Revisited είναι η αναθεωρημένη τους ιστορία, γιατί αν δεν ξαναγράψεις εσύ τον εαυτό σου, θα το κάνει η Wikipedia. Εννέα παλιά κομμάτια που ξαναζούν με νέα δόντια, τρία bonus (γιατί είμαστε και γενναιόδωροι), και φυσικά, το θρυλικό "Everyday Is Halloween", γιατί ο κόσμος είναι τόσο τρομακτικός που μόνο χορεύοντας μπορείς να τον αντέξεις.

Η περιοδεία The Squirrely Years Tour συνεχίζεται με τον Jourgensen και τους Bechdel, Pittman, Soto, Clarke Magaña, D’Amour και τις εκρηκτικές Squirrelettes, και όπως λένε όσοι ζουν και ανταποκρίνονται από το μέτωπο: αυτό δεν είναι live, είναι πολεμική απόβαση.