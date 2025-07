Ο Baxter Dury κυκλοφορεί νέο σινγκλ ενώ ετοιμάζει το soundtrack μιας ευγενικά κυνικής ζωής

Ο Baxter Dury, ο δανδής με το μεγάλο πατρικό βάρος και την λονδρέζικη ειρωνεία, ετοιμάζει νέο άλμπουμ με τίτλο Allbarone, που κυκλοφορεί στις 12 Σεπτεμβρίου από τη Heavenly. To νέο, τρίτο single έχει τίτλο "Schadenfreude", δηλαδή, η γερμανική λέξη για τη χαρά που νιώθεις όταν πάει κάτι στραβά στους άλλους. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής.

Ο ίδιος λέει ότι το κομμάτι το έφτιαξε στο «παλατιανό» στούντιο του Paul Epworth, όπου μόλις βρήκαν το ρυθμικό υπόβαθρο, το έβαλαν σε loop και το έπαιζαν ασταμάτητα σε κάτι ηχεία-τέρατα που έμοιαζαν (άκουσον άκουσον) με cocaine Daleks. Τώρα, πώς είναι ο ήχος του; Κάτι μεταξύ γαλλικής dance αισιοδοξίας και εξομολογητικής αντρικής εύθραυστης μιζέριας. Όπως λέει και ο τίτλος: Schadenfreude.

Πριν απ’ αυτό, μας είχε δώσει το "Allbarone" (ναι, είναι και το όνομα του δίσκου) με ένα βίντεο από τη Βενετία, γιατί πού αλλού να νιώσεις την υπαρξιακή σου σύγχυση με στυλ; Το δεύτερο single "Return of the Sharp Heads" συνέχισε το σερί με ακόμα έναν τίτλο που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλει να πει, ίσως μάλλον κάτι με τα Daleks, αλλά που να το ψάχνεις τώρα...

Ο Epworth (γνωστός από συνεργασίες με Adele και Florence + The Machine) υπογράφει την παραγωγή του άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε στα Church Studios. Το Allbarone έρχεται μετά το I Thought I Was Better Than You του 2023 (ένας τρομερός τίτλος που θα μπορούσε να είναι και tweet για χωρισμό) καθώς και τα The Night Chancers (2020) και Prince of Tears (2017).

Τελικά ο Baxter μπορεί να μην είναι κοντά μας για να μας φτιάχνει τη μέρα, αλλά είναι σίγουρα εδώ για να μας πείσει ότι υπάρχει τρόπος να την περάσεις τέλεια ακόμα και μέσα από την πιο κομψή παραίτηση.