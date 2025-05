Το "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)" της Taylor Swift ακούγεται στο "The Handmaid's Tale"

Η Taylor Swift δανείζει τη φωνή της σε έναν κόσμο που έχει ξεχάσει πώς να ακούει. Μια νέα εκδοχή του "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)" (επανηχογραφημένο, πιο ώριμο, πιο σκοτεινά φωτισμένο) εμφανίζεται σαν στιγμή εκδίκησης στο ένατο επεισόδιο της έκτης σεζόν του The Handmaid’s Tale. Το κομμάτι δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επισήμως· δεν βρίσκεται στις πλατφόρμες, δεν έχει ανακοινωθεί άλμπουμ, μόνο η στιγμή του υπάρχει, ραμμένη πάνω σε μια αφήγηση για την επιβίωση, την αντίσταση και τη μνήμη.

Ήταν κάτι που η Elisabeth Moss ονειρευόταν καιρό: «Ήθελα πάντα να χρησιμοποιήσουμε ένα τραγούδι της Taylor στη σειρά, και περιμέναμε… ίσως γιατί περιμέναμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλο τραγούδι για πιο κατάλληλη σκηνή». Η ίδια, δηλώνει φαν της Swift, όπως και η συμπρωταγωνίστριά της, Yvonne Strahovski, όπως και όλοι οι συντελεστές που ένιωσαν πως, κάπως, η μουσική της Taylor κουβαλά τον υπόγειο παλμό του κόσμου που προσπαθούν να περιγράψουν.

Το Reputation, το άλμπουμ από όπου προέρχεται το τραγούδι, ήταν το πέμπτο No.1 άλμπουμ της Swift και το τελευταίο που κυκλοφόρησε με την Big Machine Records, προτού αποφασίσει να ξαναγράψει η ίδια την ιστορία της. Περιείχε τα "Look What You Made Me Do", "...Ready for It?", αλλά και το "End Game" με συμμετοχές από τον Future και τον Ed Sheeran. Αν και της χάρισε μόνο μία υποψηφιότητα για Grammy, ήταν ήδη σαφές: αυτή η περίοδος της ζωής της (με παραγωγούς όπως ο Jack Antonoff και ο Max Martin) δεν αποτυπώνεται σαν ένας δίσκος, αλλά κάτι σαν σχέδιο διαφυγής.

Και τώρα, αυτό το τραγούδι επιστρέφει σε μια μοναδική τηλεοπτική δυστοπία (με δέλτα κεφαλαίο), ως soundtrack της επιβίωσης. Ίσως γιατί τα πιο δυνατά τραγούδια, δεν τα ακούμε. Μας βρίσκουν.