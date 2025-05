DIIV – "Return of Youth": Το νέο φοβερό τραγούδι μετά την καταστροφή και την απώλεια

Share this

Πέρσι τέτοιον καιρό, οι DIIV κυκλοφορούσαν το Frog in Boiling Water, έναν δίσκο που μιλούσε για το πώς πεθαίνεις αργά, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ένα χρόνο μετά, ο frontman Zachary Cole Smith δεν χρειάζεται πια αλληγορίες: το σπίτι του κάηκε, το στούντιο χάθηκε, κι η πραγματικότητα χτύπησε πιο δυνατά απ’ όσο επιτρέπει οποιοδήποτε shoegaze reverb.

Μέσα από τις στάχτες της Καλιφόρνιας, και ενώ περίμενε το δεύτερο παιδί του, ο Smith βρήκε το κουράγιο (ή την εμμονή) να επανέλθει με ένα κομμάτι που είχε γραφτεί πριν το τέλος: το "Return of Youth". Ένα τραγούδι για το πώς κοιτάς τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια του παιδιού σου, πριν ο κόσμος προλάβει να στο ξεριζώσει αυτό.

«Ζούσαμε στον όμορφο κόσμο που είχα φανταστεί μέσα στο τραγούδι. Και ξαφνικά, αυτός ο κόσμος εξαφανίστηκε»...

Μπορείς να πεις πολλά για το τραγούδι: ότι είναι γλυκό, ότι κουβαλάει introspection, ότι σπάει κάπως τη γραμμική πορεία του Frog... Αλλά η αλήθεια είναι μία: το 'Return of Youth" δεν είναι επιστροφή στη νιότη. Είναι η παραδοχή ότι η νιότη δεν επιστρέφει. Και ίσως αυτό να είναι πιο λυτρωτικό από όσο αντέχεις.

Ο Smith, αντί να το παίξει μάρτυρας ή οικογενειάρχης-σωτήρας, τα λέει σταράτα: «Τι κάνει ένα σπίτι; Μπορείς ποτέ να ξεφύγεις από τον έξω κόσμο; Είναι η ελπίδα απλώς ένα παραμύθι; Ποιος είναι ποτέ έτοιμος να γίνει γονιός;»... Κι έτσι, ανάμεσα σε στάχτες και παιδικές φωνές, το τραγούδι αποκτά νέο βάρος. Όχι ηρωικό. Ανθρώπινο. Δηλαδή επικίνδυνο.

Οι DIIV ετοιμάζουν headline tour στην Ευρώπη, εμφανίζονται σε φεστιβάλ όπως το End Of The Road και το Paredes de Coura, και πριν φύγουν για την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, θα κάνουν residency στο Teragram Ballroom του LA, παίζοντας κάθε βράδυ ολόκληρο το Frog in Boiling Water.

Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα.

Το σημαντικό είναι πως αυτοί οι τύποι, που έγραψαν για το πώς βράζεις αργά χωρίς να το νιώθεις, πλέον ξέρουν τι σημαίνει φωτιά. Και δεν χρειάζεται να κάνουν θόρυβο για να καίνε. Το έχουν ήδη κάνει.

Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το κομμάτι γυρίστηκε μετά τις πυρκαγιές στην Altadena της Καλιφόρνια, που κατέστρεψαν εκατοντάδες επιχειρήσεις και σπίτια, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του frontman των Diiv, Zachary Cole Smith. Μπορείτε να δείτε το βίντεο παρακάτω.