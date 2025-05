Μια βραδιά συγκίνησης και πολιτικής μνήμης: Eπτάλεπτο standing ovation για το φιλμ του Bono στις Κάννες

Share this

Το φιλμ Bono: Stories Of Surrender έκανε την πρεμιέρα του εκτός διαγωνιστικού στο Φεστιβάλ Καννών την Παρασκευή 16 Μαΐου, και απέσπασε επτά λεπτά συνεχούς αποθέωσης από το κοινό του Grand Théâtre Lumière, μια στιγμή που, αν και τυπική για τις Κάννες, φανερώνει ότι κάτι αληθινό άγγιξε καρδιές εκείνη τη νύχτα.

Ο Bono, παρών φυσικά, ευχαρίστησε το κοινό συγκινημένος και αφιέρωσε την προβολή στον σκηνοθέτη Andrew Dominik (Blonde, One More Time With Feeling) και στον αείμνηστο Steve Jobs. Το φιλμ θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως στο Apple TV+ από τις 30 Μαΐου.

Κλείνοντας τον λόγο του, ο frontman των U2 υπενθύμισε το πολιτικό DNA του φεστιβάλ: «Το Φεστιβάλ Καννών δημιουργήθηκε το 1939 ως απάντηση στη φασιστική εκτροπή της Μόστρα Βενετίας από τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ. Φτιάχτηκε για να πολεμήσει τον φασισμό. Slava Ukraine».

Το Stories Of Surrender είναι ένα υβρίδιο συναυλιακής ταινίας και οπτικής βιογραφίας, βασισμένο στις ζωντανές one-man εμφανίσεις του Bono στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης το 2023, αλλά και σε αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Surrender: 40 Songs, One Story (2022). Μια βαθιά προσωπική αφήγηση που, σύμφωνα με το τετράστερο review του NME, αποκτά νέα ένταση στη μεγάλη οθόνη: «Καθώς αφηγείται στιγμές πάλης με τον πατέρα του σε τοπικές παμπ ή τη “εγωιστική” του εμμονή με την τελειότητα, η κάμερα καταγράφει κάθε έκφραση, κάθε ανάσα. Με δυο καρέκλες, μερικές μιμήσεις και λίγους ήχους, ο Bono αποδεικνύει πως είναι πρωτίστως αφηγητής».

Παράλληλα, από τις Κάννες αποκάλυψε και νέα για τον επόμενο δίσκο των U2, άτιτλο ακόμη, αλλά όπως είπε στο Rolling Stone, ήδη ηχογραφείται και «μοιάζει με το μέλλον». Ο Bono παραδέχτηκε πως έπρεπε να συμφιλιωθούν με το παρελθόν για να φτάσουν στο παρόν: «Η νοσταλγία δεν πρέπει να κρατάει πολύ. Αλλά καμιά φορά, πρέπει να την ξεπεράσεις για να επιστρέψεις στο τώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας: να ξαναγυρίσουμε στη στιγμή».

Και φαίνεται πως τα κατάφεραν: ο ντράμερ Larry Mullen Jr., που είχε μείνει εκτός της ιστορικής residency των U2 στο Las Vegas Sphere λόγω χειρουργείου, έχει πλέον επιστρέψει στο στούντιο με την μπάντα. Ο κύκλος κλείνει. Ή ίσως, μόλις ξανανοίγει.