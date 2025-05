Οι Tune-Yards κυκλοφορούν το "Better Dreaming", ένα indie-pop μανιφέστο για την εποχή της απόσπασης

Share this

Η Merrill Garbus των Tune-Yards, έχει συνοψίσει το πνεύμα της εποχής μας με μία φράση: «Ζούμε στην εποχή του αποπροσανατολισμού». Και πράγματι, σε έναν κόσμο όπου κάθε τι παλεύει να τραβήξει την προσοχή μας, η δημιουργία τέχνης μοιάζει όλο και περισσότερο με πράξη αντίστασης. «Το να φτιάχνεις τέχνη σήμερα... είναι μια μάχη για συγκέντρωση», παραδέχεται και δεν έχει άδικο.

Μαζί με τον σύντροφό της στη ζωή και στη μουσική, τον Nate Brenner, η Garbus δεν έκρυψε ποτέ τις ανησυχίες της για τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα. Το δίδυμο, που κινείται κάπου ανάμεσα στην εναλλακτική rock και το αφαιρετικό, σοφιστικέ pop σύμπαν (ναι, με την αύρα των Radiohead να πλανάται διακριτικά γύρω τους), δεν δίστασε να υψώσει φωνή όταν οι περισσότεροι σιωπούν.

Αυτό όμως είχε το κόστος του: σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και κρίση, τι μουσική μπορείς να προσφέρεις χωρίς να προδοθείς;

Το Better Dreaming, το νέο τους άλμπουμ στην 4AD, μοιάζει να δίνει μια απάντηση μέσα από εσωστρέφεια και απελευθερωμένο indie-pop πειραματισμό. Οι μελωδίες είναι περίεργες, σχεδόν παιχνιδιάρικες, μα κάτω από την επιφάνεια ρέει έντονη ενσυναίσθηση. Η φωνή της Garbus είναι πιο soul από ποτέ, και αυτό χαρίζει βαρύτητα στους διακριτικούς κοινωνικοπολιτικούς ψιθύρους του άλμπουμ, όπως στο "Swarm", όπου τραγουδά: «Γύρνα την πλάτη σε όσους σε μισούν / Γύρνα / Κι έτσι γινόμαστε το σμήνος».

Οι ρυθμοί σε όλο το άλμπουμ έχουν μια ιδιαίτερη φρεσκάδα, με βαθιά τμήματα γεμάτα λεπτές ιδιορρυθμίες, αποτέλεσμα της επιστροφής των Tune-Yards στη δημιουργία άλμπουμ κυρίως ως δίδυμο. Όλα τα τραγούδια εκτός από ένα βασίζονται στα drum loops και τη ρυθμική δόμηση της Garbus. Το Better Dreaming είναι μια άγρια επίκληση της αγάπης για τον εαυτό μας, της συλλογικής δράσης, της απελευθέρωσης μέσα από τη χορευτική μουσική, της απελευθέρωσης από το εγώ, και ενός μέλλοντος στο οποίο όλοι θα μπορούσαμε να ανθίσουμε. Καθώς βυθίζονται στο σκοτάδι του κόσμου, οι Tune-Yards αναρωτιούνται πόση κυριολεκτική ενέργεια και χαρά μπορεί να γεννηθεί και να διοχετευτεί μέσα από τη μουσική. Με την τέχνη τους που επιβεβαιώνει τη ζωή και τον pop ήχο στο χείλος της αποκάλυψης, το Better Dreaming γίνεται πραγματικότητα.

Και προς το τέλος του δίσκου, το ταξίδι γίνεται πιο εσωτερικό. Το groovy "How Big Is The Rainbow" και το μελαγχολικά ηλεκτρικό "Perpetual Motion" προσφέρουν μια κάθαρση, σαν να κοιτάς μέσα από ραγισμένο καθρέφτη αλλά βλέπεις κάτι αληθινό. Όχι απλώς μουσική, αλλά έναν τρόπο να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι καλύτερες μέρες.

Το άλμπουμ Better Dreaming κυκλοφορεί από την 4AD με την υποστήριξη της The Hubsters.