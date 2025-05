King Diamond: Νέο άλμπουμ "St. Lucifer’s Hospital 1920" το 2025 – Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Fistful Of Metal, ο Δανός δαίμονας του metal αποκάλυψε ότι ο διάδοχος του Bring Me Your Soul… Please βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία παραγωγής, αλλά το επόμενο single θα κυκλοφορήσει σίγουρα μέσα στο 2025. Το νέο κομμάτι θα ακολουθήσει το σκοτεινό "Spider Lilly" που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο King Diamond αποκάλυψε επίσης πως ο αρχικός τίτλος του άλμπουμ, The Institute, έχει πλέον αλλάξει. Ο νέος τίτλος είναι: St. Lucifer’s Hospital 1920, μια αλλαγή που αποφασίστηκε κατά την έναρξη της φθινοπωρινής περιοδείας στις ΗΠΑ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2024).

«Μπορεί να υπάρχει τελικά ένα κομμάτι που να λέγεται "The Institute", αλλά συνολικά ο τίτλος του άλμπουμ άλλαξε», εξηγεί. «Η αρχική ιδέα ήταν να κυκλοφορήσει φέτος και να είναι έτοιμο πριν τις ζωντανές εμφανίσεις, αλλά θέλω να βεβαιωθώ πως θα είναι το καλύτερο υλικό που έχω βγάλει ποτέ». Ανάμεσα στα κομμάτια που θα περιλαμβάνει το St. Lucifer’s Hospital 1920 είναι και το "Lobotomy", για το οποίο ετοιμάζεται ήδη video clip, με προγραμματισμένη κυκλοφορία αργότερα μέσα στο 2025.

Άλλα κομμάτια που αναμένεται να περιλαμβάνονται είναι: ένα εισαγωγικό track με τίτλο "Under The Surface", το "The Nun", και το "Faceless".

Ο κιθαρίστας Andy La Rocque δουλεύει ήδη πάνω σε τουλάχιστον πέντε κομμάτια, ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει «ένα τερατώδες ρεφρέν» που σχεδιάζεται να ηχογραφηθεί με χορωδία. Ο King αποκάλυψε επίσης ότι το St. Lucifer’s Hospital 1920 θα είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας και πως έχει ήδη έτοιμους τους τίτλους και των τριών άλμπουμ.

Παράλληλα, ο King Diamond ετοιμάζεται να ξεχυθεί στα φεστιβάλ της Ευρώπης και σε headline εμφανίσεις από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο (και στο δικό μας Rockwave 2025), ενώ συνεχίζει να είναι και το φωνητικό μέτωπο των Mercyful Fate, οι οποίοι επανενώθηκαν το 2019 και εργάζονται πάνω στο πρώτο τους άλμπουμ μετά το 9 του 1999.

Η μπασίστρια των Mercyful, Becky Baldwin, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει τα demo και πως «σε ό,τι αφορά τα όργανα, το υλικό είναι σχεδόν έτοιμο».