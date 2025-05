Οι Who ανακοίνωσαν την τελευταία περιοδεία μιας πορείας 60 χρόνων

Σαν αυθεντικοί παλιοί ροκάδες που κοιτάνε πίσω και δεν φοβούνται πια ούτε το φάντασμα της σιωπής, οι Who ανακοίνωσαν – για μία ακόμη φορά – ότι αυτή είναι όντως η τελευταία φορά που βγαίνουν σε τουρνέ. Κι όμως, κάτι έχει αλλάξει αυτή τη φορά. Το αποχαιρετιστήριο τους βάφτισαν "The Song Is Over" – κι αυτό το τραγούδι, όπως φαίνεται, δεν θα έχει encore.

Στη σκηνή ενός συναισθηματικά φορτισμένου press conference στο Λονδίνο, ο Pete Townshend στάθηκε μόνος, κουβαλώντας όχι μόνο την κιθάρα αλλά και τη βαριά σκιά μιας εξηκονταετούς ιστορίας. Δίπλα του, μέσω βίντεο, ο Roger Daltrey – η φωνή που κάποτε έσκιζε τον αέρα σαν σειρήνα στο "Baba O’Riley" – με εκείνο το γνώριμο βλέμμα που λέει «τα έχουμε δει όλα, αλλά ναι, ακόμη καίει η σπίθα».

Η τουρνέ τους ξεκινά τον Αύγουστο και θα περάσει από μερικά από τα πιο θρυλικά venues των ΗΠΑ και του Καναδά: Fenway Park, Madison Square Garden, Hollywood Bowl. Σαν να στήνουν προσκυνήματα στο παρελθόν – όχι για να το δοξάσουν, αλλά για να το αποχαιρετήσουν όπως του αξίζει.

Ο Townshend, στα 79 του, έσταξε λίγο δίκαιη μελαγχολία στη δήλωσή του: «Είναι μια συγκινητική στιγμή. Από το ’67, όταν οι χίπηδες άκουγαν ξαπλωμένοι σε κουβέρτες, μέχρι σήμερα, νιώθω πάντα την ίδια ζεστασιά από την Αμερικανική σκηνή». Δεν παρέλειψε να θυμίσει τους απόντες – τον Keith Moon και τον John Entwistle – που τώρα πια είναι κομμάτι του ήχου που τους στοίχειωσε όλους.

Μια περιοδεία, όπως είπε, δεν ήταν πάντα απολαυστική – αλλά ήταν η καλύτερη δουλειά που θα μπορούσε να έχει ποτέ. Κάθε φορά που ξαναβγαίνει στο δρόμο, βρίσκει νέους ανθρώπους, νέα ενέργεια, μια άλλη μορφή ζωής. Και αυτό είναι που υπόσχεται και τώρα: «μια περιοδεία γεμάτη αναμνήσεις, αγάπη και πλάκες». Ένα καλοκαιρινό αντίο – με λίγο ιδρώτα, λίγο κρότο, και πολλή καρδιά.

Ο τίτλος "The Song Is Over" δεν είναι απλώς δήλωση τέλους – είναι και ένας υπαρξιακός ψίθυρος για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με τους Who να παίζουν τη ζωή μας στο τέρμα. Το τραγούδι μπορεί να τελειώνει, αλλά κάποιοι ήχοι δεν παύουν ποτέ στ’ αλήθεια.