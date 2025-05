"Bad Kitty": Η Shirley Manson τα βάζει με τον πόλεμο κατά των γυναικών στο νέο σινγκλ των Garbage

Οι Garbage επιστρέφουν με το "Get Out My Face AKA Bad Kitty" — ένα τραγούδι γεμάτο από άγρια αποφασιστικότητα, που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Με τη Shirley Manson να ξεστομίζει κάθε λέξη σαν να την έχει γράψει με το αίμα της σε καθρέφτη μπάνιου, το κομμάτι χτυπάει αλύπητα την υποκρισία, τα διπλά στάνταρ και τη μεταμοντέρνα παλινόρθωση του σκοταδισμού. Το τραγούδι έρχεται ως δεύτερο δείγμα από τον επερχόμενο δίσκο Let All That We Imagine Be The Light, που κυκλοφορεί στις 30 Μαΐου — και αν κρίνουμε απ’ τα συμφραζόμενα, δεν θα είναι μια «εύκολη» εμπειρία.

Η Manson δεν μασάει. Και δεν χαρίζει. «Όταν είσαι νέα, σε νοιάζει να ζήσεις, να ταξιδέψεις, να αγαπήσεις. Δεν βλέπεις το σκάκι. Όσο μεγαλώνεις, βλέπεις τη σκακιέρα — και καταλαβαίνεις πως ήσουν πάντα το πιόνι», λέει, δίνοντας τον τόνο. Το τραγούδι είναι ηχηρή καταγγελία στον πόλεμο κατά των γυναικών στην Αμερική, όπως και στη συνεχιζόμενη κοινωνική καταπίεση των μειονοτήτων: των μαύρων, των queer, των τρανς, των ζώων, των ηλικιωμένων, των «ενοχλητικών».

«Ζώντας στην Αμερική τα τελευταία δύο χρόνια, ο απόλυτος πόλεμος κατά των γυναικών στην Αμερική είναι απίστευτος», προσθέτει η Shirley — και δεν την ενδιαφέρει πια να το πει "ωραία". «Όλα τα δικαιώματα που θεωρούσαμε ότι είχαν διασφαλιστεί αρχίζουν να σπρώχνονται πίσω στον Μεσαίωνα. Είναι κάτι που δεν μπορώ πλέον να ανεχτώ σιωπηλά. Δεν είναι απλώς εξοργιστικό, είναι ανησυχητικό. Είναι τρομακτικό».

Μουσικά, το "Bad Kitty" είναι μια ωμή πανκ γροθιά — μπάσο που σφυροκοπάει, κιθάρες μες στη βρωμιά των ‘90s, και μια ερμηνεία που δεν προσπαθεί να είναι γοητευτική, γιατί είναι ήδη τρομακτικά αληθινή.

«We’ve got no time for your fragile ego», τραγουδάει — και νιώθεις πως όντως δεν έχει. Δεν εξηγεί και πολλά. Και φυσικά, δεν απολογείται. Δεν ζητάει τίποτα. Το λέει και το κάνει. Και όποιος αντέξει.

Ο νέος δίσκος των Garbage προβλέπεται να είναι κάτι παραπάνω από μουσικός, μάλλον μια πράξη αντίστασης με μπόλικο distortion. Ένα είδωλο στον καθρέφτη που σε κοιτάζει με μίσος — και σου επιστρέφει ό,τι έχεις μέσα σου.