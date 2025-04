Η αυθεντική μπάντα του Alice Cooper επανενώνεται μετά από 50 χρόνια για νέο άλμπουμ

Οι θρυλικοί Alice Cooper Band επανενώνονται για ένα ολοκαίνουριο άλμπουμ, το πρώτο τους ως συγκρότημα από το μακρινό 1973 και το Muscle of Love. Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουλίου μέσω της earMusic, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο θρυλικός Bob Ezrin, ο άνθρωπος πίσω από τα ιστορικά άλμπουμ των αρχών του ’70: Love It to Death, Killer, School’s Out και Billion Dollar Babies.

«Ήταν σαν να συνεχίζαμε κανονικά από εκεί που είχαμε σταματήσει. Όπως τότε: ‘ΟΚ, αυτό είναι το επόμενο άλμπουμ’», δήλωσε ο Alice Cooper στο Billboard. «Δεν είναι αστείο; Πενήντα χρόνια μετά, και όλα μπαίνουν στη θέση τους».

Στη νέα αυτή δουλειά συμμετέχουν τα αυθεντικά μέλη: ο κιθαρίστας Michael Bruce, ο μπασίστας Dennis Dunaway και ο ντράμερ Neil Smith, πλαισιωμένοι από τον Gyasi Hues, έναν κιθαρίστα από το Nashville που δίνει φρέσκια ενέργεια στον ήχο. Παρότι ο κιθαρίστας Glen Buxton έφυγε από τη ζωή το 1997, η παρουσία του είναι αισθητή στο κομμάτι "What Happened to You", το οποίο περιλαμβάνει ένα riff από παλιό demo των Dunaway/Buxton, αλλά και σε ένα remix του "Return of the Spiders" από το άλμπουμ Easy Action του 1971, που θα περιλαμβάνεται στη deluxe έκδοση του νέου άλμπουμ.

Ο Bob Ezrin το λέει ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές: «Κανένας τους δεν έχει αλλάξει και πολύ. Ναι, όλοι είναι μεγαλύτεροι, πιο ώριμοι, πιο προσγειωμένοι. Αλλά όταν μαζεύονται μαζί... είναι σαν να το ’σκασαν από το λύκειο και να βρέθηκαν ξανά στο ίδιο παλιό καφέ της γειτονιάς. Ξαναγίνονται τα κωλόπαιδα που ήταν όταν ξεκίνησαν. Ξαναμπαίνουν στους ρόλους τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και γράφουν μουσική όπως έκαναν πριν 50 και βάλε χρόνια».

Το πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ, το κομμάτι Black Mamba, θα κάνει πρεμιέρα σήμερα (22 Απριλίου) μέσα από την εκπομπή του Alice, Alice’s Attic, που μεταδίδεται σε όλο το αμερικανικό δίκτυο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Alice Cooper Band ανασυντάσσονται για μια έκρηξη. Το είχαν ξανακάνει το 2015 με ένα εκρηκτικό λάιβ στο Good Records στο Ντάλας, 41 χρόνια μετά τη διάλυσή τους. Εκείνη η βραδιά, η πρώτη μετά την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2011, κατέληξε στο live άλμπουμ Live From The Astroturf, που κυκλοφόρησε για το Record Store Day το 2018.

Ο ίδιος ο Alice Cooper ετοιμάζεται τώρα για τον επόμενο γύρο της σόλο περιοδείας του Too Close For Comfort, που ξεκινά στις αρχές Μαΐου. Κι έπειτα, τον Σεπτέμβριο, ενώνει δυνάμεις με τους Judas Priest για μια σειρά συν-ηγετικές εμφανίσεις που υπόσχονται ροκ αδρεναλίνη και μπόλικα ηλεκτροσόκ στα αυτιά μας.

Το tracklist του The Revenge of Alice Cooper

1. Black Mamba

2. Wild Ones

3. Up All Night

4. Kill The Flies

5. One Night Stand

6. Blood On The Sun

7. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

8. Famous Face

9. Money Screams

10. What A Syd

11. Inter Galactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain’t Done Wrong

14. See You On The Other Side

15. Return of the Spiders 2025 (bonus track)

16. Titanic Overunderture (bonus track)