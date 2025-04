Οι Cure μπαίνουν σε "Remix mode" για καλό σκοπό - Ακούστε τα πρώτα remixes από Four Tet και Paul Oakenfold

Οι Cure ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου remix άλμπουμ με τίτλο Mixes of a Lost World, βασισμένο στο περσινό τους Songs of a Lost World. Η νέα κυκλοφορία αναμένεται στις 13 Ιουνίου και συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ δημιουργών από τον ευρύτερο χώρο της σύγχρονης electronica και εναλλακτικής σκηνής: Chino Moreno των Deftones, Trentemøller, Mogwai, Orbital, The Twilight Sad, Daniel Avery, Mura Masa, Âme, Shanti Celeste και πολλοί ακόμη συμμετέχουν με δικές τους επανερμηνείες των κομματιών.

Ως πρόγευση, δόθηκαν ήδη στη δημοσιότητα δύο κομμάτια: η εσωστρεφής, μελωδική εκδοχή του Four Tet στο "Alone" και το «κινηματογραφικό» remix του Paul Oakenfold στο “I Can Never Say Goodbye”.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του άλμπουμ θα διατεθούν στην οργάνωση War Child UK, που στηρίζει παιδιά που έχουν πληγεί από πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις.

Ο Robert Smith εξήγησε τη γέννηση του project με το γνώριμο μισορομαντικό, μισοπαράξενο του ύφος: «Λίγο μετά τα Χριστούγεννα, έλαβα κάποια ανεπίσημα remixes από κομμάτια του Songs of a Lost World, και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Οι Cure έχουν μια πολύχρωμη ιστορία στο χώρο της dance μουσικής και με έτρωγε η περιέργεια να ακούσω πώς θα ακουγόταν ολόκληρο το άλμπουμ, ξαναπλασμένο από άλλους. Το αποτέλεσμα είναι ένα φανταστικό ταξίδι μέσα από τα οκτώ τραγούδια του άλμπουμ, δια χειρός 24 υπέροχων καλλιτεχνών και remixers — κάτι που ξεπερνά κάθε προσδοκία μου. Το ότι παραχωρούμε τα δικαιώματα υπέρ της War Child κάνει την κυκλοφορία του Mixes of a Lost World ακόμη πιο ιδιαίτερη».

Το Songs of a Lost World, η πρώτη studio δουλειά του συγκροτήματος από το μακρινό 4:13 Dream του 2008, κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο, επαναφέροντας τους Cure στην αιώνια σκοτεινή ρομαντικότητα που τους χαρακτηρίζει από τα 80s μέχρι σήμερα.

Το tracklist του Mixes of a Lost World:

I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold “Cinematic” Remix)

Endsong (Orbital Remix)

Drone:Nodrone (Daniel Avery Remix)

All I Ever Am (Meera Remix)

A Fragile Thing (Âme Remix)

And Nothing Is Forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

Warsong (Daybreakers Remix)

Alone (Four Tet Remix)

I Can Never Say Goodbye (Mental Overdrive Remix)

And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)

A Fragile Thing (Sally C Remix)

Endsong (Gregor Tresher Remix)

Warsong (Omid 16B Remix)

Drone:Nodrone (Anja Schneider Remix)

Alone (Shanti Celeste “February Blues” Remix)

All I Ever Am (Mura Masa Remix)

I Can Never Say Goodbye (Craven Faults Rework)

Drone:Nodrone (Joycut “Anti-Gravitational” Remix)

And Nothing Is Forever (Trentemøller Rework)

Warsong (Chino Moreno Remix)

Alone (Ex-Easter Island Head Remix)

All I Ever Am (65daysofstatic Remix)

A Fragile Thing (Twilight Sad Remix)

Endsong (Mogwai Remix)