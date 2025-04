Οι Green Day «τα σπάνε» με νέο single-έκπληξη "Smash It Like Belushi"

Οι Green Day κυκλοφόρησαν χθες (9 Απριλίου) αιφνιδιαστικά το νέο τους single με τίτλο "Smash It Like Belushi", προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολυτελή επανέκδοση του άλμπουμ Saviors, που θα κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου.

Το "Smash It Like Belushi" αποτελεί το πρώτο από τα πέντε νέα κομμάτια που περιλαμβάνει η deluxe εκδοχή του Saviors, του άλμπουμ που έφτασε στο Νο.1 των charts το 2024. Μαζί με το νέο single, θα κυκλοφορήσουν και τα "Fuck Off", "Ballyhoo", "Underdog", "Stay Young", καθώς και ακουστικές εκτελέσεις των "Suzie Chapstick" και "Father to a Son".

Το νέο τραγούδι είναι μια επιστροφή στον ωμό punk ήχο της εποχής του Dookie (1994), γεμάτο ενέργεια, σαρκασμό και σκοτεινές αναφορές στην ψυχική υγεία και την αποξένωση. Ο frontman Billie Joe Armstrong τραγουδά για «κραυγές μέσα στη σιωπή», «ζωή σε μια πόλη-φάντασμα» και «κατάρρευση», δημιουργώντας έναν ύμνο για όσους νιώθουν εγκλωβισμένοι στη σύγχρονη εποχή.

Η επανέκδοση Saviors (édition de luxe) έρχεται σε μια κομβική χρονική στιγμή για το συγκρότημα, καθώς το καλοκαίρι ξεκινά περιοδεία για να γιορτάσει τα 30 χρόνια από το Dookie και τα 20 χρόνια από το American Idiot — δύο από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της καριέρας τους.

Η νέα κυκλοφορία επιβεβαιώνει ότι οι Green Day παραμένουν ενεργοί και ανήσυχοι καλλιτεχνικά, συνεχίζοντας να εξερευνούν σύγχρονα θέματα με τον γνώριμο punk ρυθμό και τον καυστικό τους στίχο.

Η προπαραγγελία για το Saviors (édition de luxe) έχει ήδη ανοίξει, και οι fans του συγκροτήματος μπορούν να περιμένουν μια ακόμα δόση από τον ξεχωριστό ήχο που έχει καθορίσει γενιές.

Οι Green Day εμφανίζονται στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ για τα 20 χρόνια Ejekt.