Mark Pritchard και Thom Yorke παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι "Gangsters" με ένα αλλόκοτο βίντεο βγαλμένο απ' το Μεσαίωνα

Ο Mark Pritchard και ο Thom Yorke συνεχίζουν τη δημιουργική τους συνεργασία με την κυκλοφορία του νέου single "Gangsters", ένα ακόμη κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ τους Tall Tales, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Μαΐου από την Warp Records.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό και παράξενα υποβλητικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Jonathan Zawada, του σταθερού συνεργάτη και άτυπου «τρίτου μέλους» της δημιουργικής ομάδας. Το κλιπ παρουσιάζει ένα παράξενο θέαμα με μαριονέτες και αλλόκοτες φιγούρες σε μια πλατεία που θυμίζει πίνακα του Hieronymus Bosch—σκοτεινό και σουρρεαλιστικό.

Το "Gangsters" έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων singles "This Conversation Is Missing Your Voice" και "Back in the Game", δίνοντας μια ολοένα και πιο καθαρή εικόνα για τον ιδιαίτερο ηχητικό κόσμο του Tall Tales. Το άλμπουμ φαίνεται να κινείται σε σκοτεινά ηλεκτρονικά μονοπάτια, με την χαρακτηριστική αισθητική του Yorke και την παραγωγική αρτιότητα του Pritchard να συναντώνται ιδανικά.

Πέρα από το ίδιο το άλμπουμ, ο Zawada έχει επιμεληθεί και μια ολόκληρη ταινία που συνοδεύει οπτικά το Tall Tales και θα προβληθεί στους κινηματογράφους μία μέρα πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, στις 8 Μαΐου.

Με αυτή τη συνεργασία, οι Pritchard και Yorke αποδεικνύουν πως η σύγχρονη μουσική μπορεί να συνδυαστεί με την τέχνη του σινεμά και της οπτικοακουστικής αφήγησης με τρόπο καινοτόμο και αισθητικά επιδραστικό. Το Tall Tales δεν είναι απλώς ένα άλμπουμ, αλλά ένα πολυδιάστατο έργο τέχνης που προκαλεί και γοητεύει.