Οι Metallica παρουσιάζουν το πρώτο trailer του νέου ντοκιμαντέρ τους "Metallica Saved My Life"

Οι Metallica αποκάλυψαν το πρώτο trailer για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ τους με τίτλο Metallica Saved My Life, μια ταινία αφιερωμένη στους fans που υπήρξαν η «ζωτική δύναμη» της μπάντας για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Η ταινία πρόκειται να προβληθεί σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας M72 που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει και η ίδια η μπάντα, το project «δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένο», αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι σαφής: να παρουσιαστεί ο κόσμος των Metallica μέσα από τα μάτια και τις εμπειρίες των φαν τους.

Το trailer περιλαμβάνει συγκινητικές μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν βρει παρηγοριά, δύναμη και ταυτότητα μέσα από τη μουσική του συγκροτήματος. Από έναν επιζώντα εμφυλίου πολέμου που αποκαλεί τη μουσική των Metallica «το soundtrack της ζωής του», μέχρι μέλη της metal υποκουλτούρας στην Μποτσουάνα που λένε πως τους δίνει «καρδιά λιονταριού», το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει το παγκόσμιο αποτύπωμα του συγκροτήματος και την εμβέλεια του μηνύματός του.

Ο ντράμερ Lars Ulrich δηλώνει χαρακτηριστικά στο βίντεο: «Οι Metallica είμαστε όλοι μαζί. Ανήκει σε όλους μας».

Το Metallica Saved My Life σκηνοθετεί ο βραβευμένος Jonas Åkerlund, γνωστός για τις συνεργασίες του με την μπάντα ήδη από το 1999 στο βίντεο για το "Whiskey in the Jar", καθώς και για εμβληματικά music videos όπως το "Telephone" της Lady Gaga με τη Beyoncé και το "Ray of Light" της Madonna.

Η μπάντα μοιράστηκε το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram με το εξής μήνυμα:

«Δείτε ένα πρώτο δείγμα από τη νέα μας ταινία, που έρχεται σύντομα στις πόλεις της περιοδείας #M72. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά θέλουμε εσείς να είστε οι πρώτοι που θα δείτε το νέο μας κινηματογραφικό project από τον βραβευμένο Jonas Åkerlund — μια ταινία για την καρδιά αυτής της μπάντας: τους φαν.»

Το ντοκιμαντέρ Metallica Saved My Life αναμένεται να αποτελέσει μια συγκινητική ωδή στη δύναμη της μουσικής και στον δεσμό που δημιουργεί ανάμεσα σε καλλιτέχνες και κοινό — ένα έργο για το πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να αλλάξει, ακόμα και να σώσει, ζωές.