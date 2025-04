Ο Ed Sheeran επιστρέφει με το "Azizam

Ο Ed Sheeran άνοιξε επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της μουσικής του πορείας, κυκλοφορώντας το ολοκαίνουργιο του single "Azizam" την Παρασκευή 4 Απριλίου. Το τραγούδι αποτελεί τον προάγγελο του νέου του άλμπουμ με τίτλο Play, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δισκογραφικής εποχής.

Το "Azizam" είναι ένα μελωδικό, mid-tempo dance κομμάτι, με έντονα ρυθμικά στοιχεία και ένα άγγιγμα ανατολής. Στον στίχο "And if love’s just a game, come and play/ Azizam / Meet me on the floor tonight", ο Sheeran προσκαλεί το αγαπημένο του πρόσωπο σε μια βραδιά γεμάτη χορό, φως και συναίσθημα.

Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από τη φαρσί λέξη «Azizam», που σημαίνει «αγαπημένη μου» ή «αγαπημένε μου». Η έμπνευση για τον τίτλο προήλθε από τον Πέρση παραγωγό Illya Salmanzadeh, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά ο Sheeran για το κομμάτι. Όπως εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Tonight Show, ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να συνδυάζει διαφορετικές κουλτούρες και να έχει έναν προσωπικό χαρακτήρα.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός παρουσίασε το "Azizam" για πρώτη φορά ζωντανά στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, συνοδευόμενος από τη brass μπάντα Soul Rebels, εκπλήσσοντας τους περαστικούς με μια αυθόρμητη, γεμάτη ενέργεια εμφάνιση. Στα πλαίσια αυτής της νέας του προσέγγισης, έχει πραγματοποιήσει και άλλες pop-up εμφανίσεις, σε ιρλανδικές παμπ και μπαρ της Αμερικής, κρατώντας τη μουσική του κοντά στους ανθρώπους.

Το "Azizam" είναι το πρώτο single από το Play, το οποίο θα είναι το πρώτο μέρος μιας θεματικής σειράς άλμπουμ με τους τίτλους: Pause, Rewind, Fast-Forward και Stop. Πρόκειται για μια πιο παιχνιδιάρικη και δημιουργική κατεύθυνση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές του.

Ο τελευταίος δίσκος του Ed Sheeran, Autumn Variations, κυκλοφόρησε το 2023 και έφτασε στο No.4 του Billboard 200. Προς το παρόν, ο καλλιτέχνης κάνει ένα διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία του Mathematics Tour, η οποία θα συνεχιστεί στα τέλη Απριλίου με επόμενη στάση το Κατάρ.