HAIM: Εγκαινιάζουν το "Single Girl Summer" με το νέο τραγούδι "Everybody’s Trying to Figure Me Out"

Οι HAIM επιστρέφουν πιο δυναμικές από ποτέ με το ολοκαίνουργιο τους single "Everybody’s Trying to Figure Me Out", εγκαινιάζοντας με θάρρος και αυτοπεποίθηση το φετινό «Single Girl Summer». Οι τρεις αδερφές —Este, Danielle και Alana— δηλώνουν ξεκάθαρα ότι αυτό το καλοκαίρι ανήκει στις ανεξάρτητες γυναίκες.

Σε αντίθεση με την πιο ανάλαφρη διάθεση του προηγούμενου single "Relationships", το νέο τραγούδι έρχεται με έντονη, ωμή ενέργεια και στίχους που δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνειών. Η Danielle, με μια βαθιά και αποφασιστική χροιά, τραγουδά: "Renter’s rights, squatter’s rights/ I’ll be the gatekeeper for the rest of my life/ I don’t want your charity/ Spend the night in the cold if it keeps me free". Πρόκειται για έναν ύμνο στην προσωπική ελευθερία και στην άρνηση να συμβιβαστείς για χάρη κανενός.

Η ίδια η Danielle αποκάλυψε στο Instagram ότι αυτό είναι το αγαπημένο της τραγούδι που έχει γράψει τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως τη βοήθησε σε δύσκολες στιγμές και ελπίζει να κάνει το ίδιο και για το κοινό. Το teaser που ανέβασαν οι HAIM στο Instagram με τίτλο «single girl summer» δείχνει ακριβώς πού στοχεύει το τραγούδι: στην ανεξαρτησία, τη δύναμη και τη γιορτή του εαυτού.

Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για νέο άλμπουμ, τα τελευταία singles και η αυξανόμενη κινητικότητα του συγκροτήματος ενισχύουν τις φήμες ότι κάτι μεγάλο έρχεται. Μέχρι τότε, οι HAIM ετοιμάζονται για ένα καλοκαίρι γεμάτο live εμφανίσεις, με στάσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το New Orleans Jazz Festival και το Primavera Sound σε Βαρκελώνη και Πόρτο.