Kim Gordon και Kim Deal ερμηνεύουν το "Little Trouble Girl" των Sonic Youth live για πρώτη φορά

Οι Kim Gordon και Kim Deal, δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές της indie rock σκηνής -βασικά μέλη των Sonic Youth και των The Pixies, αντίστοιχα- συναντήθηκαν στο νέο Netflix show του John Mulaney, Everybody’s Live With John Mulaney, για μια ιστορική μουσική στιγμή. Για πρώτη φορά, ερμήνευσαν ζωντανά το "Little Trouble Girl", την κλασική τους συνεργασία από το άλμπουμ των Sonic Youth, Washing Machine (1995).

Παρόλο που το "Little Trouble Girl" κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια, οι Gordon και Deal δεν το είχαν παρουσιάσει ποτέ μαζί επί σκηνής. Η εμφάνιση αυτή θεωρείται ένα σπάνιο δώρο για τους fans της εναλλακτικής ροκ σκηνής, με τις δύο καλλιτέχνιδες να δημιουργούν μια ατμοσφαιρική και σχεδόν υποβλητική ερμηνεία.

Solo εμφανίσεις από τις Indie-Rock θρύλους

Εκτός από το ιστορικό ντουέτο τους, οι Gordon και Deal παρουσίασαν επίσης solo δουλειές τους:

Η Kim Gordon ερμήνευσε το "Bye Bye", ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του περσινού άλμπουμ της The Collective.

Η Kim Deal παρουσίασε το "Nobody Loves You More", το οποίο αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι από τον πρώτο της solo δίσκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Gordon προτάθηκε για πρώτη φορά στα Grammy το 2024, με το The Collective να λαμβάνει υποψηφιότητα για Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ, ενώ το "Bye Bye" ήταν υποψήφιο για Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία. Αν και δεν κέρδισε, καθώς και τα δύο βραβεία πήγαν στην St. Vincent, η υποψηφιότητά της αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της.

Το Show του John Mulaney

Το Everybody’s Live With John Mulaney αποτελεί μια νέα εκπομπή που εξελίχθηκε από το Netflix special του κωμικού, Everybody’s in LA (2024). Με ένα χαλαρό talk show φορμάτ, περιλαμβάνει διάσημους καλεσμένους, ειδικούς σε διάφορους τομείς και ζωντανές μουσικές εμφανίσεις. Στο τελευταίο επεισόδιο συμμετείχαν επίσης οι Ben Stiller, Nick Kroll, Quinta Brunson και άλλοι.