Οι The Waterboys κυκλοφορούν το σκοτεινό νέο single "Letter From An Unknown Girlfriend" με τη Fiona Apple

Annie and the Caldwells - Can’t Lose My (Soul)

Οι The Waterboys μόλις αποκάλυψαν το νέο τους single, "Letter From An Unknown Girlfriend", ένα τραγούδι που στοιχειώνει με τη συμμετοχή της η Fiona Apple. Το κομμάτι είναι το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, Life, Death And Dennis Hopper, που κυκλοφορεί στις 4 Απριλίου μέσω της Sun Records.

Ένα βαθύ συναισθηματικό κομμάτι

Το "Letter From An Unknown Girlfriend" είναι μια σκοτεινή, φορτισμένη μπαλάντα, με τους στίχους του Mike Scott να μιλούν για μια ταραχώδη σχέση, γεμάτη προδοσία και πόνο. Η Fiona Apple, γνωστή για τη συναισθηματική της ερμηνεία, χαρίζει μια συγκλονιστική φωνητική απόδοση, ενσαρκώνοντας τον πόνο της ανώνυμης αφηγήτριας:

"I used to say no man would ever strike me / And no man ever did, ‘til I met you / Sweet you, yeah you had the charm, charm enough to sweep me..."

Ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Dennis Hopper

Το Life, Death And Dennis Hopper είναι το 16ο στούντιο άλμπουμ των The Waterboys και έχει ως στόχο να διηγηθεί την ιστορία του εμβληματικού ηθοποιού μέσα από ένα μουσικό ταξίδι που καλύπτει τις τελευταίες επτά δεκαετίες της ποπ κουλτούρας.

Το πρώτο single, "Hopper’s On Top (Genius)", κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και είχε έναν πιο ροκ, ενεργητικό χαρακτήρα, ενώ το "Letter From An Unknown Girlfriend" έρχεται να προσθέσει μια πιο μελαγχολική και δραματική διάσταση στο άλμπουμ.

Μια συνεργασία που ξεχωρίζει

Η παρουσία της Fiona Apple δίνει μια ξεχωριστή δυναμική στο κομμάτι, καθώς η μοναδική χροιά της φωνής της προσθέτει βάθος και ένταση στους στίχους του Mike Scott. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να είναι μία από τις πιο αξιομνημόνευτες της χρονιάς.