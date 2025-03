Ακούστε το νέο single των Black Keys "Babygirl"

Annie and the Caldwells - Can’t Lose My (Soul)

Οι The Black Keys μόλις μοιράστηκαν το νέο τους single, "Babygirl", δίνοντας στους θαυμαστές τους μια ακόμη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ τους, No Rain, No Flowers.

Το "Babygirl" ακολουθεί το προηγούμενο single "The Night Before" και είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφορεί από το 13ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Οχάιο. Ο δίσκος αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά από τις δισκογραφικές Easy Eye Sound/Warner.

Το τραγούδι είναι ένα ευφορικό ερωτικό κομμάτι, χτισμένο γύρω από ένα ρυθμικό πιάνο riff, διατηρώντας την κλασική ταυτότητα της μπάντας. Για τη σύνθεσή του συνεργάστηκαν με τον βραβευμένο με Grammy τραγουδοποιό Daniel Tashian και τον υποψήφιο για Grammy παραγωγό Scott Storch.

Η συνεργασία με τον Scott Storch

Οι The Black Keys δήλωσαν σχετικά:

«Είχαμε εμμονή με τη δουλειά του Scott εδώ και χρόνια. Το να δουλεύουμε μαζί του στο στούντιο και να τον βλέπουμε να εξερευνά τη συλλογή μας από vintage keyboards ήταν εμπνευσμένο. Είναι ένας από τους σπουδαίους».

Το επερχόμενο άλμπουμ:

Το No Rain, No Flowers αποτελεί έναν ιδιαίτερα προσωπικό δίσκο για το συγκρότημα, καθώς έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο. Το 2024, οι The Black Keys αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική λόγω «συναισθηματικής διαμάχης» με την πρώην διοίκησή τους.

Ο νέος δίσκος έρχεται ως συνέχεια του Ohio Players (2024) και υπόσχεται να επαναφέρει τους The Black Keys δυναμικά στη σκηνή.