Οι Sparks ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και μοιράζονται το νέο τους single "JanSport Backpack"

Οι Sparks, οι απόλυτοι θρύλοι της art-pop παράνοιας, επιστρέφουν και είναι πιο εκκεντρικοί από ποτέ. Το νέο τους single "JanSport Backpack" μόλις έσκασε και ναι, είναι ακριβώς όπως φαντάζεσαι: ένα γλυκόπικρο, αλλόκοτο κομψοτέχνημα για μια γυναίκα, μια σχέση που τρίζει και ένα... σακίδιο πλάτης. Classic Sparks vibes.

28 albums μετά και δεν τους πιάνεις πουθενά

Το κομμάτι είναι προπομπός του νέου τους άλμπουμ με τίτλο MAD!, που καταφθάνει στις 23 Μαΐου από τη Transgressive Records. Αυτό είναι το 28ο άλμπουμ τους — ναι, διάβασες σωστά, εικοστό όγδοο — και είναι η συνέχεια του The Girl Is Crying In Her Latte που μας έδωσαν το 2023. Επειδή οι Sparks απλά δεν σταματάνε ποτέ.

Το "JanSport Backpack" είναι το δεύτερο δείγμα από το album, μετά το Do Things My Own Way. Είναι ό,τι πρέπει για να σε βάλει στο Sparks mode: χιουμοριστικό, μελαγχολικό και κολλητικό, με στίχους που δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις.

"Why do you still have my JanSport backpack? / Are you keeping it just to remind you of me?"

Καταστάσεις που όλοι έχουμε ζήσει, αλλά μόνο οι Sparks μπορούν να τις κάνουν καλλιτεχνική παράνοια.

Έργο τέχνης ή απλά τρέλα; Το MAD! έρχεται

Το artwork του MAD! αποκαλύφθηκε μαζί με το tracklist και, φυσικά, οι Mael brothers παραμένουν πιστοί στην θεατρική τους υπερβολή. Το album υπόσχεται ένα ταξίδι από το φανταστικό στο συναισθηματικό meltdown, πάντα με τη μοναδική Sparks ειρωνεία να καίει στο background.

Το μόνο σίγουρο; Οι Sparks παραμένουν οι πιο cool τύποι που δεν πήραν ποτέ τους rock n’ roll στα σοβαρά — και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που τους λατρεύουμε.

Η tracklist:

1. Do Things My Own Way

2. JanSport Backpack

3. Hit Me, Baby

4. Running Up A Tab At The Hotel For The Fab

5. My Devotion

6. Don’t Dog It

7. In Daylight

8. I-405 Rules

9. A Long Red Light

10. Drowned In A Sea Of Tears

11. A Little Bit Of Light Banter

12. Lord Have Mercy