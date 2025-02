Skunk Anansie: Το νέο άλμπουμ τους "The Painful Truth" έρχεται μετά την αποκάλυψη του μπασίστα Cass ότι πάσχει από καρκίνο

Οι Skunk Anansie επιστρέφουν δισκογραφικά με το The Painful Truth, το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 9 ολόκληρα χρόνια — και αυτή τη φορά, το comeback συνοδεύεται από μια σκληρή αλήθεια. Ο μπασίστας της μπάντας, Cass, αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 4, ενώ δούλευε πάνω στο δίσκο.

Η μουσική τους πιο αληθινή από ποτέ

Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί στις 23 Μαΐου από τη FLG και έρχεται φορτωμένο με μελωδίες-γροθιά, στίχους που δαγκώνουν και μια διάθεση ωμής ειλικρίνειας. Η Skin το περιγράφει ως το πιο μεγαλειώδες και αληθινό άλμπουμ που έχουν φτιάξει ποτέ — μια δουλειά που γεννήθηκε σε μια φάση που η μπάντα σκεφτόταν αν θα είχε καν νόημα να συνεχίσει.

«Αν δεν κάναμε κάτι πραγματικά φρέσκο, τότε καλύτερα να το διαλύαμε. Δεν ήμασταν εδώ για να κάνουμε Skunk karaoke».

Η Skin δε μασάει τα λόγια της. Ξεκαθάρισε πως η μπάντα δεν επαναπαύεται στο ένδοξο παρελθόν της. Το The Painful Truth είναι η μουσική τους αναγέννηση.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Cass

Μέσα σε όλη αυτή τη δημιουργική αναστάτωση, ο μπασίστας τους, Cass, έδινε μια πολύ πιο προσωπική μάχη. Ο ίδιος αποκάλυψε μόλις πρόσφατα πως διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 4, αλλά το κράτησε κρυφό κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.

«Είχα αποδεχτεί το τέλος. Ήμουν ευγνώμων για τη ζωή μου και έτοιμος για ό,τι ερχόταν.»

Ο Cass μίλησε για τη διάγνωση σε ένα πρόσφατο Q&A στο Λονδίνο, εξηγώντας πως εκείνες οι ηχογραφήσεις είχαν έναν βαθύτερο δεσμό για το συγκρότημα, ακόμα κι αν τότε οι υπόλοιποι δεν ήξεραν τίποτα για την κατάστασή του.

Το The Painful Truth δεν είναι απλά μουσική

Το The Painful Truth δεν είναι άλλο ένα comeback album από μια μπάντα-θρύλο των ‘90s. Είναι ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, μια κατάθεση ψυχής που φέρει όλη την ωριμότητα, την οργή και τη σοφία που κουβαλάς όταν η ζωή σου χτυπάει δυνατά την πόρτα.

Η Skin το είπε ξεκάθαρα:

«Έχουν περάσει χρόνια από τότε που φτιάξαμε ένα πραγματικά μεγάλο άλμπουμ. Αυτή είναι η painful truth που έπρεπε να δεχτούμε — και από εκεί γεννήθηκε το καλύτερο άλμπουμ μας».

Μουσική, καριέρα και ζωή - όλα ένα

Με το single "An Artist Is An Artist" να έχει ήδη κυκλοφορήσει και το ολοκαίνουριο "Cheers" να ακολουθεί, οι Skunk Anansie αποδεικνύουν ότι η μουσική έχει ακόμα λόγο ύπαρξης, όταν λέει κάτι που καίει. Το The Painful Truth είναι το πιο προσωπικό και αληθινό κεφάλαιο στην ιστορία της μπάντας — και πιθανότατα, το πιο σημαντικό.