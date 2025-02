Roberta Flack: Η θρυλική τραγουδίστρια της R&B έφυγε από τη ζωή στα 88 της χρόνια

Η Roberta Flack, η εμβληματική τραγουδίστρια της R&B που σημάδεψε τη μουσική βιομηχανία με τραγούδια όπως "The First Time I Ever Saw Your Face", "Killing Me Softly With His Song" και "Feel Like Makin’ Love", έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η καριέρα και η κληρονομιά της

Γεννημένη στις 10 Φεβρουαρίου 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας, η Roberta Flack μεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονη μουσική παράδοση. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο από την ηλικία των 9 ετών και κέρδισε πλήρη υποτροφία μουσικής στο Howard University σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Αφού αποφοίτησε, δίδαξε μουσική στην Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα άρχισε να τραγουδά σε νυχτερινά κλαμπ. Το 1968, η ερμηνεία της στο Mr. Henry’s Restaurant την οδήγησε σε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Atlantic Records, όπου κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, First Take, το 1969.

Το 1972, η καριέρα της εκτοξεύτηκε όταν το τραγούδι The First Time I Ever Saw Your Face επιλέχθηκε από τον Clint Eastwood για την ταινία Play Misty for Me, χαρίζοντάς της το πρώτο της No. 1 hit και το βραβείο Record of the Year στα Grammy του 1973. Η επιτυχία συνεχίστηκε με το Killing Me Softly With His Song, το οποίο της χάρισε ακόμα ένα Grammy και καθιερώθηκε ως ένα από τα διαχρονικότερα κομμάτια της R&B.

Η Flack συνεργάστηκε με τον Donny Hathaway, ηχογραφώντας επιτυχίες όπως "Where Is the Love" και "The Closer I Get to You", ενώ το 1974 το τραγούδι της "Feel Like Makin’ Love" έφτασε στην κορυφή των charts.

Η τελευταία δεκαετία και η παρακαταθήκη της

Η Flack συνέχισε να ηχογραφεί και να δίνει παραστάσεις μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα. Το 2020, τιμήθηκε με το Grammy Lifetime Achievement Award για τη συνολική της προσφορά στη μουσική. Ωστόσο, το 2022 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γεγονός που την έκανε να αποσυρθεί από το τραγούδι.

Η μουσική της θα παραμείνει αιώνια, καθώς τα τραγούδια της εξακολουθούν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και ακροατών. Η Roberta Flack δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, αλλά μια καλλιτέχνιδα που άλλαξε το τοπίο της R&B και της soul μουσικής για πάντα.