Ακούστε το νέο single των Fontaines D.C. "It’s Amazing to Be Young"

Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν δυναμικά το 2025 με το νέο τους single, "It’s Amazing to Be Young", το οποίο έρχεται να χτυπήσει τα αυτιά μας ως η πρώτη μουσική κυκλοφορία της χρονιάς για το συγκρότημα και φυσικά, είναι ό,τι πρέπει για να μας φτιάξει τη διάθεση.

Το κομμάτι είναι ένας δυναμικός ύμνος που αποπνέει ελπίδα και συναίσθημα, με τις χαρακτηριστικές ροκ νότες των Fontaines D.C. να καταφέρνουν να μεταφέρουν τις βαθιές αλήθειες της ζωής μέσα από τη μουσική τους. Αν και το τραγούδι ξεκινάει με μια σχεδόν νανουρίστικη διάθεση (λόγω της έμπνευσής του που προήλθε από τη γέννηση του παιδιού του Carlos), η μελωδία του απογειώνεται, γεμίζοντας τη σκηνή με ενέργεια και έμπνευση.

«Το συναίσθημα της ελπίδας που μπορεί να σου προσφέρει ένα παιδί είναι κάτι το βαθύ και συγκινητικό, ειδικά για νέους άντρες σαν εμάς», λέει ο Conor Deegan III, μέλος των Fontaines D.C., εξηγώντας την πηγή έμπνευσης του κομματιού. Η προσπάθεια τους να δημιουργήσουν έναν κόσμο για τα παιδιά τους, έναν κόσμο γεμάτο ελπίδα, αντιτίθεται στην κυνικότητα που συχνά κυριαρχεί στον σύγχρονο κόσμο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Πράγματι, είναι καταπληκτικό να είσαι νέος».

Αυτό το single συνοδεύεται και από ένα μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε η Luna Carmoon, συνεργάτιδα του συγκροτήματος. Το βίντεο είναι το τελευταίο μιας τριλογίας που ξεκίνησε με τα κλιπ των κομματιών "Here’s The Thing" και "In The Modern World".

Εκτός από το single, οι Fontaines D.C. κυκλοφορούν και ένα νέο B-side, με τίτλο "Before You I Just Forget", που θα συνοδεύει το νέο τους 7-inch βινύλιο, μέσω της XL Recordings.

Μην ξεχνάμε ότι το συγκρότημα, το οποίο αναδείχθηκε ως Band of the Year το 2024, ήταν πρόσφατα υποψήφιο για δύο βραβεία στα 2025 Grammys για το άλμπουμ Romance.

Η μπάντα είναι έτοιμη να συνεχίσει την περιοδεία της, με την πρώτη στάση να γίνεται τον Απρίλιο στην Βόρεια Αμερική.

