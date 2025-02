Ακούστε το νέο τραγούδι των Mumford & Sons "Malibu"

Οι Mumford & Sons παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι "Malibu", το opening track και δεύτερο δείγμα από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους RUSHMERE.

Ένα κομμάτι γεμάτο συναίσθημα

Το "Malibu" είναι μια μελωδική, αισιόδοξη σύνθεση, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή τόσο των Mumford & Sons όσο και του Dave Cobb, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τη δυναμική του ενορχήστρωση, που συνδυάζει ακουστική κιθάρα, μπάντζο και πιάνο, ενώ κορυφώνεται συναισθηματικά καθώς ο Marcus Mumford τραγουδά: "You are all I want / You’re all I need / And I’ll find peace beneath the shadow of your wings".

Σε δήλωσή του, ο Mumford ανέφερε: «Το "Malibu" ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψαμε όταν ξανασυναντηθήκαμε στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2023. Από την πρώτη στιγμή μας έμοιαζε σαν κάτι πολύ δικό μας, και η ηχογράφηση με τον Dave Cobb το αποτύπωσε με έναν τρόπο που μας έκανε να νιώσουμε ότι έπρεπε να ανοίγει το άλμπουμ RUSHMERE. Το αγαπάμε».

Η επιστροφή των Mumford & Sons με το RUSHMERE

Το RUSHMERE είναι το πρώτο άλμπουμ των Mumford & Sons έπειτα από επτά χρόνια και θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου. Μαζί με το "Malibu", οι fans έχουν ήδη πάρει μια γεύση από το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ. H μπάντα έχει προγραμματίσει μια σειρά από εμφανίσεις σε μικρούς χώρους, προσφέροντας στους φαν μια πιο προσωπική εμπειρία της νέας μουσικής τους.

Εμφανίσεις και επερχόμενα projects

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Mumford & Sons συμμετείχαν στον εορτασμό των 50 χρόνων του Saturday Night Live, ερμηνεύοντας το εμβληματικό "I Will Wait" και μια συγκινητική διασκευή του "The Boxer" των Simon & Garfunkel μαζί με τον Jerry Douglas.

Επιπλέον, η μπάντα θα συμμετάσχει σε ένα επερχόμενο tribute album προς τιμήν του Neil Young, ερμηνεύοντας τη δική τους εκδοχή του κλασικού "Harvest".

Με το RUSHMERE στον ορίζοντα και μια σειρά από σημαντικές εμφανίσεις, οι Mumford & Sons επιστρέφουν δυναμικά στη μουσική σκηνή, έτοιμοι να προσφέρουν στους θαυμαστές τους νέες αξέχαστες στιγμές.