O Rick Buckler των The Jam έφυγε από τη ζωή στα 69 του χρόνια

Ο Rick Buckler, ο ντράμερ του βρετανικού new wave συγκροτήματος και πρωτοπόρων του mod revival, The Jam, απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών. Τα νέα επιβεβαιώθηκαν από τους πρώην συμπαίκτες του, Paul Weller και Bruce Foxton, μέσω ανακοίνωσης στα κοινωνικά δίκτυα του Weller. Αν και δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία θανάτου, η οικογένεια του Buckler ανέφερε στο BBC πως «έφυγε ήσυχα το βράδυ της Δευτέρας, 18 Φεβρουαρίου, στο Woking, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του».

Η αρχή των The Jam

Ο Rick Buckler γεννήθηκε στο Woking του Surrey και φοίτησε στο Sheerwater Secondary School, όπου γνώρισε τον Weller και τον Foxton. Οι τρεις τους σχημάτισαν τους The Jam στις αρχές της δεκαετίας του '70, παίζοντας διασκευές από τραγούδια των Chuck Berry και Little Richard σε τοπικές παμπ. Αρχικά, ο Weller έπαιζε μπάσο, ενώ ο Steve Brookes ήταν ο βασικός κιθαρίστας. Ωστόσο, με την αποχώρηση του Μπρουκς, ο Weller ανέλαβε την κιθάρα και ο Foxton πέρασε στο μπάσο, δημιουργώντας τη σταθερή σύνθεση του συγκροτήματος.

Η επιτυχία και η κληρονομιά του συγκροτήματος

Το 1977, οι The Jam κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, "In The City", μέσω της Polydor, και λίγο αργότερα τον ομώνυμο δίσκο τους. Με εμφανείς επιρροές από τα 50s και 60s, όπως οι The Who και ο Larry Williams, το συγκρότημα αποτέλεσε κινητήριο δύναμη στο mod revival της εποχής. Μέχρι τη διάλυσή τους, οι The Jam κυκλοφόρησαν έξι στούντιο άλμπουμ: This Is the Modern World (1977), All Mod Cons (1978), Setting Sons (1979), Sound Affects (1980) και The Gift (1982). Το τελευταίο έφτασε στο Νο. 1 των βρετανικών charts.

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του The Gift, ο Weller πήρε την αιφνιδιαστική απόφαση να διαλύσει τους The Jam, χωρίς να συμβουλευτεί τα υπόλοιπα μέλη. «Ήταν σαν να οδηγούσαμε προς έναν γκρεμό, και συνεχώς σκεφτόσουν ‘Ίσως αλλάξει γνώμη’», είχε δηλώσει ο Buckler το 2012.

Η μετέπειτα πορεία του Buckler

Μετά τη διάλυση των The Jam, ο Buckler δημιούργησε νέα συγκροτήματα, όπως οι Time UK και οι Sharp (μαζί με τον Foxton). Αργότερα, αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και άνοιξε ένα στούντιο παραγωγής στο Islington, όπου συνεργάστηκε με συγκροτήματα όπως οι Highliners και οι Family Cat. Το 2005, επέστρεψε στη σκηνή με το tribute συγκρότημα The Gift, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε From the Jam, με τον Foxton να συμμετέχει από το 2007.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι The Jam είχαν 18 συνεχόμενα singles στο UK Top 40, με τέσσερα από αυτά να φτάνουν στο Νο. 1: Going Underground, Start!, Town Called Malice και Beat Surrender. Ο Buckler τεκμηρίωσε την ιστορία του συγκροτήματος μέσα από αρκετά βιβλία, όπως η αυτοβιογραφία του That's Entertainment: My Life in the Jam (2015).

Αντίο σε έναν θρύλο

Τα νέα της απώλειας του Buckler προκάλεσαν συγκίνηση στον κόσμο της μουσικής. Ο Paul Weller έγραψε σε ανάρτησή του: «Είμαι σοκαρισμένος και θλιμμένος από τον θάνατο του Ρικ. Θυμάμαι τις πρόβες στο δωμάτιό μου στη Stanley Road, το Woking. Ταξιδέψαμε πολύ πέρα από τα όνειρά μας και αυτό που δημιουργήσαμε αντέχει στον χρόνο. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του».

The greatest band in history #TheJam

has lost its first member

The first of the trio that changed my life in so many positive ways to pass away is Rick Buckler & I’m shocked and heartbroken, he was just 69 years old



The music he created with @paulwellerHQ & @BruceFoxton has… pic.twitter.com/23IPXjBCn4 — Liverpool 365: Moose (@PassNMoveMoose) February 18, 2025

Ο Bruce Foxton επίσης απέτισε φόρο τιμής: «Ήμουν σοκαρισμένος και συντετριμμένος όταν άκουσα τα νέα. Ο Rick ήταν ένας σπουδαίος τύπος και ένας εξαιρετικός ντράμερ, του οποίου τα καινοτόμα μοτίβα βοήθησαν στη διαμόρφωση των τραγουδιών μας. Είμαι χαρούμενος που συνεργαστήκαμε όσο το κάναμε. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του».

I was shocked and devastated to hear the very sad news today.



Rick was a good guy and a great drummer whose innovative drum patterns helped shape our songs.



(3/4 - Bruce Foxton) pic.twitter.com/8c9T1qhHbg — Paul Weller (@paulwellerHQ) February 18, 2025

Ο θάνατος του Rick Buckler αφήνει ένα κενό στη μουσική σκηνή, αλλά η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τους ήχους και την επιρροή των The Jam.