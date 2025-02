Δείτε τις ερμηνείες των Paul McCartney, Sabrina Carpenter, Paul Simon στο SNL50

Mogwai - The Bad Fire

Το Saturday Night Live γιόρτασε το 50ό έτος του με ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσικές και κωμικές στιγμές. Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, το NBC μετέδωσε το SNL50: The Homecoming Concert, μια ζωντανή συναυλία από το Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης.

Το Σάββατο, η εορταστική διάθεση συνεχίστηκε με το SNL50: The Anniversary Special, ένα τρίωρο live αφιέρωμα που συνδύασε μουσικές εμφανίσεις, μονολόγους και νέες εκδοχές κλασικών σκετς, με τη συμμετοχή αγαπημένων αστέρων από την ιστορία του εμβληματικού σόου.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα ντουέτο των Sabrina Carpenter και Paul Simon στη σκηνή του Studio 8H, όπου ερμήνευσαν το "Homeward Bound" των Simon & Garfunkel. Ακολούθησε μονόλογος από τον Steve Martin, ενώ οι Fred Armisen, Will Ferrell και Kristen Wiig ανέβηκαν στη σκηνή για μια παρωδία του The Lawrence Welk Show με την επιστροφή της Dooneese.

Η Sabrina Carpenter συμμετείχε επίσης σε μια νέα εκδοχή της σειράς σκετς "Domingo", όπου ερμήνευσε μια μίξη του "Defying Gravity" από το Wicked και του "You Belong With Me" της Taylor Swift. Το σκετς περιλάμβανε ακόμα τους Andy Samberg, Bowen Yang, Kyle Mooney και Beck Bennett, ενώ έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνιση του Pedro Pascal και του Bad Bunny ως μέλη της οικογένειας του μυστηριώδους Domingo.

Στη συνέχεια, η Miley Cyrus και η Brittany Howard ερμήνευσαν το κλασικό τραγούδι της Sinéad O’Connor, "Nothing Compares 2 U". Στη στήλη Weekend Update, αποδόθηκε φόρος τιμής στον Norm Macdonald, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021.

Ο Adam Sandler ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι προς τιμήν της 50χρονης ιστορίας του SNL, ενώ ο John Mulaney παρουσίασε ένα μουσικό αφιέρωμα στη Νέα Υόρκη μέσα στις δεκαετίες, με συμμετοχές από τους David Spade, Pete Davidson, Maya Rudolph, Adam Driver, Nathan Lane, Will Forte, Jason Sudeikis, Kate McKinnon, Lin Manuel-Miranda, Scarlett Johansson, Nick Jonas και Keenan Thompson.

Καθώς η βραδιά πλησίαζε στο τέλος της, ο Lil Wayne εμφανίστηκε στη σκηνή του 30 Rock με τους Questlove και The Roots, ερμηνεύοντας ένα medley των επιτυχιών του, όπως τα "Uproar", "Lollipop", "6 Foot 7 Foot", "Mrs. Officer" και "A Milli". Τέλος, ο θρυλικός Paul McCartney έδωσε την ιδανική αυλαία στην επετειακή βραδιά με το medley "Golden Slumbers / Carry That Weight / The End" από το εμβληματικό άλμπουμ Abbey Road των Beatles.