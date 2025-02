Ακούστε το νέο single των Kylie Minogue και Alok "Last Night I Dreamt I Fell In Love"

Η Kylie Minogue επιστρέφει στη dance σκηνή με έναν εκρηκτικό νέο ύμνο, το "Last Night I Dreamt I Fell In Love", σε συνεργασία με τον παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγό ALOK. Και ναι, είναι τόσο εθιστικό όσο ακούγεται!

Το κομμάτι, γεμάτο ενέργεια και παλμό, μας βάζει κατευθείαν στον κόσμο του φλερτ και της επιθυμίας, με τη Kylie να τραγουδάει στίχους όπως: "I woke up with a crush / We never got to touch / One night was not enough". Με λίγα λόγια, μιλάμε για εκείνο το όνειρο που δεν θέλεις να τελειώσει ποτέ!

Η Sophie Muller, που έχει συνεργαστεί ξανά με τη Minogue, σκηνοθέτησε το βιντεοκλίπ, όπου η τραγουδίστρια λικνίζεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με πολύχρωμα strobe lights και κυλάει αισθησιακά πάνω σε ένα στρώμα. Εντωμεταξύ, ο ALOK δήλωσε ότι αυτή η συνεργασία είναι κάτι μοναδικό: «Το 2021 έκανα remix στο "Can’t Get You Out of My Head" και το κοινό ξετρελάθηκε! Αυτή τη φορά, μαζί με την Kylie, δημιουργήσαμε μια ηλεκτρισμένη pop μπαλάντα που συνδυάζει το dance DNA της με τις δικές μου μουσικές αναζητήσεις».

Η ίδια η Minogue αποκάλυψε πως η έμπνευση ήρθε κυριολεκτικά στον ύπνο της: «Ξύπνησα ένα πρωί με τον τίτλο και την ιδέα για το τραγούδι… και τώρα, χάρη στη μαγεία του ALOK, μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Happy Valentine’s Day!»