Selena Gomez και Benny Blanco ανακοινώνουν νέο κοινό άλμπουμ με τίτλο "I Said I Love You First"

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της μουσικής βιομηχανίας, ανακοίνωσαν την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, με τίτλο I Said I Love You First. Η ανακοίνωση ήρθε ως έκπληξη για τους fans τους, αφού το άλμπουμ θα είναι το πρώτο μουσικό τους εγχείρημα ως ζευγάρι.

Η νέα αυτή κυκλοφορία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου 2025 και θα αποτελεί το πρώτο κοινό έργο της Gomez και του Blanco, που είναι και αρραβωνιασμένοι από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από έναν χρόνο σχέσης. Η ίδια η Selena έκανε την ανακοίνωση μέσω Instagram, γράφοντας με ενθουσιασμό: «Πάντα σας ξεγελάω. Το ΝΕΟ άλμπουμ μου I Said I Love You First με τον καλύτερό μου φίλο @itsbennyblanco, κυκλοφορεί στις 21/3».

Η 32χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε επίσης με τους fans της την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού από το άλμπουμ, με τίτλο "Scared of Loving You", το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το merchandise και τα υπογεγραμμένα προϊόντα του άλμπουμ είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία, ενθουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το κοινό της.

Ο Benny Blanco απάντησε με τρυφερότητα στην ανάρτηση της Gomez στο Instagram, γράφοντας: «Σ’ αγαπώ, μωρό μου.»

Αυτή η νέα μουσική συνεργασία έχει ήδη προκαλέσει ανυπομονησία στους fans της Selena και του Benny. Το άλμπουμ I Said I Love You First αναμένεται να έχει έναν συναισθηματικό και ρομαντικό χαρακτήρα, με την χαρακτηριστική μουσική ταυτότητα του Blanco και τη συναισθηματική φωνή της Gomez να ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Με την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ να πλησιάζει, το ζευγάρι είναι έτοιμο να μοιραστεί αυτό το ξεχωριστό έργο με τους θαυμαστές τους και να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις για όλους τους λάτρεις της μουσικής τους.