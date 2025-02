Ακούστε το νέο single του Macklemore "Fucked Up", ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ, του Trump και του Elon Musk

Ο Macklemore επιστρέφει δυναμικά με το νέο του τραγούδι "Fucked Up", ένα κομμάτι διαμαρτυρίας που καταφέρεται εναντίον του Ισραήλ, του Donald Trump και του Elon Musk. Με στίχους που θίγουν την αποικιοκρατία, τη λευκή υπεροχή και τη λογοκρισία των ΜΜΕ, ο καλλιτέχνης επιδιώκει να αφυπνίσει το κοινό και να ενισχύσει τη φωνή της αντίστασης.

Πολιτικά καυστικοί στίχοι

Στο τραγούδι, ο Macklemore – κατά κόσμον Benjamin Haggerty – ραπάρει:

"The world’s on fire, we don’t own the water / Inmates hired for a couple dollars, y’all / New era ushered, but white supremacy is still in charge / Talkin’ colonizing Gaza from the White House lawn".

Ο καλλιτέχνης αναφέρεται τόσο στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες, όσο και στην προεδρία του Trump, κατηγορώντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι στηρίζει αποικιοκρατικές πολιτικές στη Γάζα.

Ο Elon Musk δεν ξεφεύγει από τη δριμεία κριτική του Macklemore, καθώς στο ρεφρέν ακούγεται:

"They got me fucked up (Woo, woo) / And Elon, we know exactly what that was, bruh"

Αυτή η αναφορά συνδέεται με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς που φέρεται να έκανε ο Musk κατά την ορκωμοσία του Trump, καθώς και με τη συνολικότερη επιρροή των δισεκατομμυριούχων στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής.

Ένα κάλεσμα σε δράση

Το τελευταίο κουπλέ του τραγουδιού είναι ίσως το πιο ισχυρό, καθώς ο Macklemore ρίχνει το βλέμμα του στα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τον Trump πιθανότατα να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο:

"The next four years, it’s time to ride / Fuck ICE, free Congo, Sudan, and Palestine / If you still haven’t said shit about the genocide / Know your grandkids one day are gonna ask you, ‘Why?"

Με αυτούς τους στίχους, ο ράπερ παίρνει σαφή θέση ενάντια στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, την καταπίεση στην Παλαιστίνη και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό και το Σουδάν.

Η δύναμη της αντίστασης

Το "Fucked Up" δεν είναι απλά ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, αλλά ένας μουσικός καθρέφτης της εποχής μας. Με οξύ πολιτικό περιεχόμενο και ατρόμητη στάση, ο Macklemore ενώνει τη μουσική του με την κοινωνική και πολιτική δράση, προτρέποντας το κοινό του να μην σιωπά μπροστά στις αδικίες του κόσμου.