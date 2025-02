AI video της Deepseek δείχνει πολλές διασημότητες να φορούν μπλουζάκι «fuck Kanye» και γίνεται viral

Το διαδίκτυο πήρε φωτιά μετά την κυκλοφορία ενός deepfake AI βίντεο, όπου γνωστές pop culture προσωπικότητες εμφανίζονται φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Fk Kanye”**». Το viral clip αποτελεί απάντηση στο νέο κύμα ακραίων και προκλητικών δηλώσεων του Ye στα social media.

Kanye σε ελεύθερη πτώση;

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Kanye – ή Ye, όπως είναι πλέον το νόμιμο όνομά του – έχει προκαλέσει πρωτοφανή κατακραυγή. Όλα ξεκίνησαν με την παρουσία του στα Grammys μαζί με τη σύζυγό του, Bianca Censori. Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό και θεωρεί ότι είχε λανθασμένα διαγνωστεί με διπολική διαταραχή το 2016, ανακοινώνοντας επίσης ότι έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή του.

Η επιστροφή του στο X (Twitter) ήταν εξίσου ταραχώδης, καθώς έδωσε δημόσια στήριξη στον Diddy και τον Chris Brown, ζητώντας την αποφυλάκιση του πρώτου, παρά τις εις βάρος του κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, οι αναρτήσεις του πήραν ακόμα πιο ακραία τροπή, με τον ίδιο να δηλώνει πως έχει “κυριαρχία” πάνω στη σύζυγό του, να αναιρεί τη συγγνώμη του προς την εβραϊκή κοινότητα και – σοκαριστικά – να αυτοαποκαλείται “Ναζί”.

Swastika T-Shirt & διαδικτυακός ξεσηκωμός

Μετά το Super Bowl, ο Kanye έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά. Στο site του εμφανίστηκε προς πώληση μια λευκή μπλούζα με μια τεράστια σβάστικα στο στήθος, με την ονομασία «HH-01» – πιθανή αναφορά στο «Heil Hitler». Το T-shirt κόστιζε 20 δολάρια, αλλά η κατακραυγή ήταν άμεση. Το site κατέβηκε, το προφίλ του Kanye στο X διαγράφηκε, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Η απάντηση του διαδικτύου: Deepfake Video με διασημότητες

Λίγο αργότερα, στο social media ανέβηκε ένα deepfake AI βίντεο με το μήνυμα «enough is enough», όπου εμφανίζονται διάσημοι όπως:

Mark Zuckerberg, Scarlett Johansson, Drake, David Schwimmer, Jerry Seinfeld και Ben Stiller να φορούν λευκά μπλουζάκια με το Άστρο του Δαβίδ μέσα σε ένα σήμα με υψωμένο μεσαίο δάχτυλο, με το όνομα του Kanye από κάτω.

Στη συνέχεια, το βίντεο αποκαλύπτει ακόμα περισσότερους stars, όπως τους Adam Sandler, Mila Kunis, Jack Black, Natalie Portman και Steven Spielberg, με τον Sandler μάλιστα να γυρίζει το μεσαίο δάχτυλο στην κάμερα, απευθυνόμενος – προφανώς – στον Kanye. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους celebrities που εμφανίζονται στο deepfake video δεν έχει αντιδράσει. Ωστόσο, το μήνυμα του διαδικτύου είναι ξεκάθαρο: ο Kanye ξεπέρασε κάθε όριο.

"Enough is enough."



🖕 Kanye West.



Make this go viral.pic.twitter.com/eqCmQNksn2