Οι Bon Iver επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ SABLE, fABLE

Ο Justin Vernon επέστρεψε και φέρνει μαζί του ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ των Bon Iver, το πρώτο τους μετά το 2019! Το SABLE, fABLE κυκλοφορεί στις 11 Απριλίου μέσω της Jagjaguwar και υπόσχεται να συνεχίσει τη μοναδική αισθητική του συγκροτήματος με 12 νέα κομμάτια.

Το άλμπουμ ξεκινάει με τα τρία κομμάτια από το περσινό EP SABLE,—"Things Behind Things Behind Things", "Speyside", και "Awards Season"—και φιλοξενεί guest εμφανίσεις από τους Dijon, Flock of Dimes και Danielle Haim.

Για όσους δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι τον Απρίλιο, αυτή την Παρασκευή στις 17:00 ώρα Ελλάδας θα κυκλοφορήσει το πρώτο single, "Everything Is Peaceful Love", μαζί με ένα βίντεο σε σκηνοθεσία John Wilson.

Ο Vernon συνυπογράφει την παραγωγή του SABLE, fABLE μαζί με τον Jim-E Stack, φέρνοντας μαζί του μια dream team δημιουργών για να απογειώσει τον ήχο του.

Η tracklist του SABLE, fABLE:

01. Things Behind Things Behind Things

02. S P E Y S I D E

03. Awards Season

04. Short Story

05. Everything Is Peaceful Love

06. Walk Home

07. Day One (ft. Dijon & Flock of Dimes)

08. From

09. I’ll Be There

10. If Only I Could Wait (ft. Danielle Haim)

11. There’s a Rhythm

12. Au Revoir

Η αναμονή τελείωσε – Bon Iver επιστρέφουν και φαίνεται πως έχουν πολλά να πουν!